Burkina Faso: Présentation de vœux 2019 - Le Premier ministre invite les ministères et institutions à la sobriété

A l'orée de l'année 2019, le personnel du premier ministère a effectué ce matin une double cérémonie. Celle de la montée des couleurs nationales et de la présentation de vœux au Chef du gouvernement.

Le Secrétaire Général du Premier ministère, prenant la parole au nom de l'ensemble du personnel, a présenté au Premier Ministre et à toute sa famille ainsi qu'à tous ceux qui lui sont chers, les vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2019.

Il a souhaité que la paix et la grâce de Dieu puissent accompagner le premier responsable de l'institution dans toutes les actions à venir à la tête du Gouvernement qu'il a la lourde charge de conduire.

Bamory Ouattara a aussi rassuré le Premier Ministre du soutien indéfectible et de l'engagement du personnel à ses côtés.

Vos collaborateurs vous témoignent de leur constante et entière disponibilité à toujours œuvrer ensemble, dans la lutte contre les forces du mal, et de faire du PNDES, le référentiel de développement, un succès, a indiqué le Secrétaire Général.

Quant aux défis de 2019 de l'institution, ils sont entre autres : la quête d'un environnement social apaisé, d'une sécurité humaine accrue, et la promotion des bonnes pratiques de gouvernance, de lutte contre la corruption.

Et le personnel a foi que les différentes réformes engagées dans tous les domaines contribueront à aplanir les difficultés et à faciliter l'atteinte des objectifs visés.

Le Premier Ministre en réponse à ses vœux du personnel a dans un premier temps manifesté sa compassion à l'égard des familles éprouvées durant l'année écoulée.

« Je voudrais à l'entame de mon propos, avoir une pensée pieuse pour ceux d'entre vous qui ont été éprouvés par la maladie ou la disparition d'un proche au cours de l'année 2018.

J'ai une pensée toute particulière pour nos forces de défense et de sécurité qui ont été durement éprouvées suite aux attaques terroristes, la dernière en date, celle survenue le 27 décembre à Toéni dans la province du Sourou.

Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma compassion aux familles des soldats tombés suite aux ces attaques et à tous ceux qui ont été endeuillés au cours de l'année 2018. »

Les conflits communautaires de Yirgou ont également retenu l'attention du Chef du gouvernement. « Les évènements tragiques de Yirgou, dans la province du Sanmantenga survenus en ce début d'année 2019 nous ont tous attristés.

Le Gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ce genre de conflit communautaire ne se reproduise plus car c'est l'un des objectifs recherchés par les terroristes » a soutenu Paul Kaba Thiéba.

Dans la sobriété et le recueillement

Durant l'année 2018, le Burkina Faso a connu un contexte sécuritaire assez difficile avec notamment l'attaque, le 2 mars 2018, de l'État-major des armées et de l'Ambassade de France, les attentats au nord, à l'est, au nord-ouest et même au sud.

« Le pays est en guerre ! Une guerre, imposée par des forces du mal, avec pour seul dessein de mettre à rude épreuve la stabilité de notre pays et de saper nos efforts de développement » a déclaré le Premier Ministre.

Face à cette situation nationale difficile et pour marquer notre solidarité envers les familles des victimes des actes terroristes, le chef du Gouvernement a décidé, et a engagé les autres départements ministériels à observer la sobriété dans les cérémonies de présentation de vœux de Nouvel An.

« C'est donc pourquoi, notre cérémonie de ce jour, se déroule dans la simplicité, et cela n'entame en rien son caractère convivial » a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs invité l'ensemble des travailleurs, à s'armer de courage et à redoubler d'ardeur au travail afin de relever les défis et atteindre les objectifs visés par le programme Présidentiel.