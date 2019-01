Afrique: Entre l'Egypte et l'Afrique du Sud, qui doit organiser la CAN 2019 ?

Photo: Africa Top Sport

Qui organisera la CAN 2019 entre l'Egypte et l'Afrique du Sud

Initialement prévue pour mercredi, l'annonce du pays hôte de la CAN 2019 sera finalement officielle ce mardi. C'est ce qu'a indiqué la CAF (Confédération africaine de football) dans un communiqué ce lundi. L’Égypte et l'Afrique sont les deux pays dans la starting blocks.

La fin de l'imbroglio autour du pays hôte de la CAN 2019 est proche. Initialement attribuée au Cameroun depuis 2014 sous la présidence d'Issa Hayatou, la compétition a été retirée au pays des Lions indomptables en novembre dernier, pour retard de travaux. Depuis, la CAF est entrée dans une zone de turbulences. L'instance a dès lors lancé un appel à candidatures pour pays intéressés.

Forces en présence

Alors que tout le monde s'attendait à un positionnement du Maroc, le royaume chérifien indique qu'il ne sera pas candidat. Et à la date limite seuls l'Egypte et l'Afrique du sud ont fait acte de candidature. Forces en présence.

Pays hôte pour la dernière fois de la CAN en 2006, l'Egypte a toutes les infrastructures modernes. Dans la seule ville du Caire, 5 stades aux normes internationales sont prêtes. Seul bémol, la question de la sécurité dans la pays depuis des mois. Le pays fait face à de nombreuses menaces terroristes. Autre inquiétude, l'affluence dans les stades. Depuis 2012 et la tragédie de Port Saïd, les fans ne sont plus autorisés dans les enceintes qu'à des occasions exceptionnelles et en nombre régulé.

L'Afrique du Sud, forte de son organisation de la Coupe du monde 2010 puis de la CAN 2013 et du CHAN 2016 n'a rien à envier aux pays européens en termes d'infrastructures. Mais l'enthousiasme des supporters est également à questionner dans un pays où les Bafana Bafana ne font plus recette. La difficulté est également financière. La fédération et le gouvernement estiment ne pas avoir les 10 millions de dollars que pourrait coûter l'organisation. Mais une solution pourrait être trouvée avec l'implication des villes hôtes.