Cote d'Ivoire: Adama Bictogo - "Le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret"

Le RHDP c'est cette Côte d'Ivoire nouvelle, celle qui va renouer avec la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire d'amour de Félix Houphouët-Boigny, celle qui nous a fait naître. Cette Côte d'Ivoire qui a fait de nous ce que nous sommes.

Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, conformément à sa vision, a rassemblé ses frères autour d'un idéal : le rassemblement de tous les Ivoiriens pour une Côte d'Ivoire forte, conquérante. Nous sommes ici parce que la Côte d'Ivoire nous appelle.

La Côte d'Ivoire appelle ses fils et ses filles. Et cet appel, c'est le 26 janvier, date à partir de laquelle tous ensemble nous allons bâtir cette nouvelle nation, la nation pour les générations futures, la nation rassemblée, la nation où dorénavant il n'y aura qu'une seule Côte d'Ivoire.

Pour que toute la Côte d'Ivoire croie au RHDP, il faut que vous soyez tous mobilisés, il faut que le cœur de la Côte d'Ivoire batte au rythme du RHDP et le cœur du RHDP, c'est vous les femmes. Il y a quelques jours, nous avons dit que le 26 janvier, ce sera la finale de la clarification.

Oui, ce sera la finale de la clarification. Lorsque le RHDP sera mis en place le 26 janvier, lorsque la vague RHDP va s'emparer de la Côte d'Ivoire, vous serez debout et vous ne répondrez pas aux provocations parce que le RHDP est au-dessus de l'accessoire. Vous devez répondre aux attentes des Ivoiriens.

Ce que les Ivoiriens attendent du RHDP, c'est le discours de fin d'année du président Alassane Ouattara, discours que vont décliner les ministres du Gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly. Nous RHDP, c'est cette Côte d'Ivoire au travail, cette Côte d'Ivoire de la santé, de l'éducation, du travail, de l'emploi.

C'est cette Côte d'Ivoire digne que le RHDP veut vous offrir.C'est pour cela que le 26 janvier, vous devez sortir pour dire non à la haine, non à la division, non à ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire.

Et c'est vous les femmes qui devez être devant, qui devez porter le RHDP. Le RHDP c'est ce nouveau bébé qui va naître le 26 janvier. Ce RHDP du 26 janvier est le RHDP de vos enfants.

Vous, les femmes, qui souffrez que les enfants n'aient pas d'emploi, ce RHDP c'est celui de vos enfants. Souvent on entend ci et là les gens parler. Femmes du RHDP, vous aimez ceux qui travaillent. Et il y a un homme qui travaille. Il s'appelle Alassane Ouattara. Nous sommes des responsables.

Ce que la Côte d'Ivoire attend de nous, c'est que tout le monde ait de l'eau, de l'électricité, un logement. Donc chères femmes, le chien aboie, la caravane passe. Alors nous sommes au travail. Le 26 janvier, femmes de Côte d'Ivoire, debout pour la dignité ivoirienne.

Après le 26 janvier tout naturellement, comme le président Bédié a démis certaines personnalités de leurs fonctions parce que Guikahué a considéré qu'ils ramaient à contre courant de la politique du président Bédié. Alors donc nous sommes tous d'accord pour la clarification.

Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP tu libères le tabouret, tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret.

C'est ça la clarification. Pourquoi vous, vous allez vous battre en tant que RHDP et puis d'autres vont manger les fruits de votre travail ? Pourquoi ? Chers militants, la politique c'est la cohérence et c'est le courage.

Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre histoire, au RHDP nous assumons notre choix, au RHDP nous assumons. Depuis 13 ans, nous assumons. Alors chers parents, n'ayez pas peur. Ensemble pour le 26 janvier.