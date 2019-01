Cote d'Ivoire: Cinq nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a reçu, ce vendredi 04 janvier 2019, au Palais de la Présidence de la République, les Lettres de créance de cinq nouveaux Ambassadeurs accrédités dans notre pays en qualité d'Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires.

Il s'agit de leurs Excellences Jaber Jarallah Masoud Al-Meri de l'Etat du Qatar, Mulugeta Zewdie de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie, Margareta Kassangana de la République de Pologne, Gunnar Andreas Holm du Royaume de Norvège et Adjouavi Martine-Françoise Dossa de la République du Bénin.

Les cinq diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur consolidation et à leur renforcement.

Plus spécifiquement, l'Ambassadeur du Qatar, S.E.M. Jaber Jarallah Masoud Al-Meri, a pris l'engagement d'œuvrer au renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'éducation, du sport et des infrastructures, et a annoncé la venue prochaine, à Abidjan, d'une délégation d'hommes d'affaires qataris.

L'Ambassadeur d'Ethiopie, S.E.M. Mulugeta Zewdie, a, pour sa part, exprimé sa volonté de travailler au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays.

Quant à l'Ambassadeur de Pologne, S.E.Mme Margareta Kassangana, elle a réaffirmé sa détermination à agir pour le renforcement des relations commerciales, économiques et politiques entre les deux pays.

Le nouvel Ambassadeur de Norvège, S.E.M. Gunnar Andreas Holm, a souligné les relations fortes qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays, et pris l'engagement d'œuvrer à leur raffermissement et de travailler étroitement avec la Côte d'Ivoire sur les questions internationales. Dernier Ambassadeur à présenter ses lettres de créance, S.E.Mme Adjouavi Martine Françoise Dossa du Bénin, s'est engagée à réactiver les accords qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Bénin ainsi que la Grande Commission mixte ivoirobéninoise. Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon-Tanoh, et le Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly, ont pris part à cette cérémonie.