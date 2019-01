Cote d'Ivoire: Korhogo /Mine d'or de Tongon - Jean-Claude Kouassi met fin à une très longue grève

Tongon revient de loin ! Des grèves incessantes tout durant l'année, plus de 30 milliards de francs CFA perdus et le moral largement sapé du côté de la direction de l'entreprise. Le jeudi 27 décembre dernier, le ministre des Mines et de la Géologie, JeanClaude Kouassi, a rencontré les deux parties en conflit pour mettre fin, définitivement, à la grève qui s'était pratiquement muée en crise. Mission accomplie pour l'envoyé du gouvernement ivoirien.

En effet, au terme de la rencontre, les grévistes et les responsables de la mine ont signé une trêve sociale invitant à la reprise du travail. Pour rappel, la pomme de discorde portait sur une prime dont l'appréciation n'est pas la même dans les deux camps.

Pour les grévistes, c'est un bonus de motivation annuelle consécutive à des bénéfices, quand pour l'équipe dirigeante de la mine d'or, c'est un bonus de performance qui doit être mérité.

Deux documents ont été signés par les différents "protagonistes", notamment sur les points d'accord, les points en suspens et ceux qui sont en cours de traitement.

Le ministre des Mines et de la Géologie a pu obtenir une trêve sociale de 4 ans pour Tongon et de 2 ans pour Tomi. Jean-Claude Kouassi a exhorté les uns et les autres au respect scrupuleux dudit accord. « Cet accord n'est pas le premier accord de sortie de crise .

Je vous engage, employeurs et travailleurs, à honorer la parole donnée. Le code du travail vous oblige à le respecter (... ) mais au-delà de la loi, c'est votre crédibilité et votre parole d'homme qui sont en jeu.

Et, la parole doit rester la parole dans l'intérêt bien compris de tous » a-t-il sensibilisé son auditoire. La rencontre s'est déroulée en présence de la chefferie traditionnelle, des responsables de la mine d'or ainsi que des syndicats et collectifs des travailleurs de Tongon.