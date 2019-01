Cote d'Ivoire: Communication et médias - 2019, l'année de tous les espoirs !

Comme un voyageur, adepte de "l'auto-stop", les journalistes, hommes de médias et les adeptes du monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire scrutent l'horizon. Cette année 2019, pour eux, doit être celle de l'accomplissement de plusieurs chantiers en friche depuis belle lurette. Le premier, c'est celui de la Télévision numérique terrestre (Tnt).

En effet, le 19 décembre dernier, faisant le point de la situation du déploiement de la Tnt, lors du point de presse consécutif au dernier conseil des ministres de l'année à Yamoussoukro, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, a rasséréné l'opinion nationale et internationale.

« La disponibilité du signal sera effective dès fin décembre 2019, permettant ainsi au District d'Abidjan d'être connecté à la Tnt », a-t-il annoncé, tout en expliquant que cela est en conformité avec les instructions du chef de l'Etat, Alassane Ouattara qui veut arrimer le secteur audiovisuel ivoirien aux normes internationales.

Après le District d'Abidjan, selon les explications du ministre Sidi Touré, les autres régions du pays seront connectées de façon progressive.

On le sait, pour le déploiement de cette technologie de pointe, la construction et la réhabilitation des infrastructures prioritaires existantes, à Abidjan et à l'intérieur du pays, sont prévues pour s'achever à la fin du mois de juin 2019.

Sans oublier que, déjà, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), présidée par le ministre Ibrahim Sy Savané, a rigoureusement sélectionné et autorisé les chaines de télévision à même d'émettre sur le bouquet de la Tnt.

La question de la réorientation de l'aide publique aux médias ! Au-delà de ça, les Ivoiriens souhaitent ardemment que ces télévisions n'offrent pas le spectacle hideux et répugnant du « printemps de la presse » dans les années 90 avec la floraison des journaux.

A cette époque-là, avec le vent de la démocratie, l'autorité n'ayant pas pris suffisamment de garde-fous, pour la régulation de la presse, plusieurs journaux se sont créés et ont servi de canaux d'invectives et même d'atteinte à la vie privée des personnes.

Connaissant la rigueur et l'expérience du ministre Sy Savané, l'une des personnalités, de premier choix, dans la professionnalisation des médias en Côte d'Ivoire et même en Afrique, reste à parier que les promoteurs de ces télés donnent satisfaction au public ivoirien par la qualité de leurs contenus.

L'autre segment de la communication et des médias en qui les acteurs espèrent, c'est celui de l'aide à l'impression des journaux.

Depuis son avènement à la magistrature suprême du pays, le président Alassane Ouattara a cru idoine d'accroître cette aide aux entreprises de presse. Car, pour lui, « pour que la presse ivoirienne soit professionnelle et crédible, il faut payer décemment les travailleurs de ce secteur».

Et pour cela, l'an dernier, la subvention à la presse est passée de 595 millions à un milliard de FCfa; soit une augmentation de plus de 135%.

Mais, au cours de la même année, face à la volonté de l'Etat de «réorientation de l'aide publique à l'impression des journaux», le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) a décrété, le 17 septembre dernier, une «journée presse morte». In fine, la mesure a été levée après une rencontre avec le ministre Sidi Touré.

Pour cette organisation qui regroupe les patrons de presse, cette mesure pourrait porter un véritable coup de massue aux entreprises de presse.

Les patrons de presse souhaitent que l'aide soit maintenue, mais également revue à la hausse, car « la presse a payé le lourd tribut des différentes crises ivoiriennes », a asséné Patrice Yao à l'issue d'une conférence de presse consécutive à l'Assemblée générale extraordinaire de son organisation suite à cette mesure.

En tout cas, pour la nouvelle année, les patrons de presse placent tout leur espoir au président de la République et au gouvernement afin qu'ils aident la presse à accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire, sans oublier les élections générales de 2020.

Et le numérique ? Afin d'assurer une meilleure discipline et régulation de la presse en ligne, en Côte d'Ivoire, l'Autorité nationale de la presse (ANP), exConseil national de la presse (CNP), a estimé opportun de s'imprégner de l'expertise de la Direction de l'informatique et des traces technologiques (DITT) qui constitue, à travers la plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC), une composante essentielle du soutien technologique aux investigations et de la conduite des projets technologiques liés à la sécurité.

Outre cette démarche, l'Anp a invité, récemment, via un communiqué tous les médias en ligne à se mettre en règle conformément à la loi portant régime juridique de la presse, mais également conformément à la nouvelle loi, loi N° 3017- 867 du 27 décembre 2017 attribuant à l'Anp de nouvelles missions dont celui d'avoir aussi un regard sur les sites de production d'informations numériques.

A ne pas oublier, non plus, le monde de la presse espère aussi la valorisation de la carte d'identité de journaliste professionnel.

Car, depuis des années, les hommes de médias disent ne tirer aucun avantage de la détention de ce, tout de même, précieux sésame comme dans les autres pays où la posséder donne accès à des facilités d'obtention de visas ; ou droit à des tarifs préférentiels sur de grandes surfaces commerciales et dans des réceptifs hôteliers.

En tout cas, pour plusieurs acteurs du monde des médias, 2019 est une année de tous les espoirs.