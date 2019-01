Burkina Faso: Yirgou ... Plus jamais ça !!!

Il vaut mieux vivre d'élucubrations et d'eau fraiche que de vivre de chiffres et d'eau fraiche. Ce n'est pas Son Excellence Bala Sakandé qui dira le contraire.

C'est un Docteur en quelque chose qui a failli me bomber la gueule. Il m'a serré le cou en criant :

¾ Toégui, faut plus nous faire ça hein ! Voilà 2 mardis que tu nous as privés d'élucubrations. C'est quoi ça !?

Je lui ai tout simplement répondu que le mardi passé et le mardi d'après c'était Noël puis le jour de l'An. Il m'a regardé l'air étonné en déclarant : « Ah bon !? ».

Vive le Bantaaré... La dictature des Docteurs ne passera pas. Ni les Docteurs en ceci ni les Docteurs en cela.

J'avais décidé de ne pas élucubrer ce mardi. Juste une page 6 blanche. Avec seulement les mentions "No élucus !"... ou "Elucus no !". Mais j'ai vite changé d'avis. Les terroristes s'en donneraient à cœur joie : « Ce salaud de Toégui... Hi hi hi !! On lui a fermé la gueule. Ha ha ha !!! »

Moi, fermer ma gueule ? Moi Toégui ? Ce serait faire la part belle aux terroristes.

Tiens, ça tombe bien. Pourquoi persistez - vous, vous, à parler toujours de "présumés terroristes " pour parler des terroristes ? Nom de Dieu ! Tôle c'est pas tôle... Baobab c'est pas baobab. Mais terroriste c'est terroriste.

Pour rester sur la même longueur d'onde je vais m'adresser à Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré Président de la République.

Monsieur le Président, cet "Etat d'urgence" que vous avez décrété dès le lendemain de l'effroyable carnage de Toéni, un acte qui n'avait jamais été pris depuis que notre pays existe, je ne suis pas pour. Je suis même contre.

Je sais, Siaka Coulibaly est pour, mais moi je suis contre. Abdoul Karim Saidou de la CGB est pour, mais moi je suis contre. Mon boss Nakibeugo est pour. Augustin Loada est sûrement pour, mais pas moi. Bien entendu Sango est pour.

Pas moi. Louis Armand Ouali est pour mais moi je suis contre. Tous les gens bien du Faso sont pour, mais moi je suis contre et voici pourquoi.

En décrétant l'Etat d'urgence nous avons fait honneur aux terroristes. Pour emprunter au Ministre Réné Bagoro nous leur avons concédé une victoire d'étape. Nous, c'est 20 millions d'habitants dans notre République.

Mieux, dans notre Faso. Avec nos Généraux, nos Colonels, nos Capitaines. Combien sont - ils les terroristes ? Très sûrement moins de 10 000. Cette victoire d'étape c'est comme s'ils nous avaient contraint à mettre un genou à terre. Sur notre sol, eux qui viennent d'ailleurs.

Un Docteur en quelque chose a tenté de m'expliquer à moi le Bantaaré, que l'Etat d'urgence c'est pour nous permettre de prendre des actes contre les terroristes sans susciter la colère des "Droits de l'homme". Sans susciter le courroux des "Bailleurs Techniques et Financiers".

Quoi ? Les "Droits de l'homme" ? Vous avez bien dit les "Droits de l'homme" ? C'est quelle histoire ça ? Droits de l'homme... . Droits de l'homme... . Des terroristes venus de je ne sais où... qui pénètrent dans mon pays pour opérer des actes de violence monstrueux et on me parle de Droits de l'homme ?

Je m'en fous des Droits de l'homme. Si Zougmoré prône ce genre de Droits de l'homme je me foutrai de Zougmoré et de ses Droits de l'homme. Si Smokey et Hervé Guy Kam prônent ce genre de Droits de l'homme je me foutrai de Smokey et de Guy Kam et de leurs Droits de l'homme.

Pendant que je viens d'apprendre qu'il y a près d'une cinquantaine de morts, voire une centaine, à Yirgou, RFI tourne en boucle les élections en RDC. Allez au diable !!

Et Trump qui parle de Shutdown. Shutdown Shutdown... pays de merde. Et comme si ça ne suffisait pas j'apprends qu'à Tokyo on a vendu un poisson à plus d'un milliard de francs. Les pays de merde ce n'est pas ceux qu'on croit. Et moi j'ai 50 morts à gérer à Yirgou !!!!

Au lieu de l'Etat d'urgence, moi j'aurais préféré l'Etat de siège. Avec l'Etat de siège, en moins de deux, nous aurions exterminé ces fous du diable. C'est le Ministre Jean - Claude Bouda qui m'a donné cette idée lorsque je l'ai vu en tenue de Général visitant nos troupes à l'Est.

Nous sommes chez nous et jamais personne ne nous avait obligé à décréter l'Etat d'urgence. Et jamais un Président n'avait livré un Message à la nation en 3 jours d'intervalle.

Je sentais très bien que les portes de l'enfer planaient sur nos têtes. J'ai bien dit les portes de l'enfer. Si ce que nous avons vécu en une semaine avec peut-être une centaine de morts, ce ne sont pas les portes de l'enfer, il faudrait alors que Laurent Bado vienne nous expliquer ce que c'est que les portes de l'enfer.

Les portes de l'enfer n'étaient pas visibles à vue d'œil. Pas de nuages au ciel. Mais lorsque je levais la tête il y avait comme une odeur de cumulus nimbus. Les raisons ? Il y a eu le couac qui s'est produit à Manga le 11 Décembre entre les numéros 2 et 3 de la République. 2 et 3 ou 2 et 4. Ou 3 et 4, allez savoir.

En tout cas ce couac a fait dire au peuple mouton qui n'a plus rien de mouton que Bala Sakandé était un des rares personnages qui ne se contente pas de parler comme Sankara mais qui agit comme Sankara en venant au secours du bas peuple dès que de besoin.

Autre nuage annonciateur, la hausse du prix du carburant. Bref ! Passons. La der des der qui continue d'enflammer les Mochichinautes ce sont les 6 milliards de francs que le Gouvernement a décidé d'utiliser pour instaurer le planning familial et pour lequel tout le Mochichi FM oppose son veto. La pomme de discorde est énorme.

Alors que pour le Gouvernement l'intention est de permettre aux parents de choisir le nombre d'enfants désirés et de procéder à l'espacement des naissances, pour les Mochichinautes ce n'est qu'une volonté inavouée de rendre les femmes infertiles.

Et là ils ne sont pas d'accord. Ils y voient également une voie détournée pour se faire de l'argent auprès des "Bailleurs Techniques et Financiers". Si je devais vous livrer les pots - pourris entendus sur Mochichi FM à propos du planning familial, il faudrait 6 pages 6. Vous voulez un ou deux morceaux choisis ?

· Vous ne voulez pas que nous soyons nombreux dans notre pays... pourquoi allez - vous mendier chez les Chinois qui sont pourtant plus d'un milliard d'habitants.

· C'est juste pour prendre l'argent auprès des Blancs. C'est ce qu'ils avaient voulu faire en tentant d'instituer le mariage entre homme et homme et entre femme et femme.

Le Message à la nation du Président Roch Marc Christian Kaboré m'a fait quelque chose. C'était très pathétique. Très émouvant. Néanmoins à la fin du message, je me suis posé cette question. Est - ce que Roch Kaboré le Président du Faso, peut tuer quelqu'un ? Je ne demande pas s'il est capable de tuer quelqu'un de ses propres mains.

Je sais qu'il ne peut pas le faire. Je me demande, si un condamné à mort, un terroriste par exemple venait lui demander la grâce en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, Roch serait-t-il capable de répondre :

¾ Non, tuez - le !

Vous savez pourquoi je pose cette question ? C'est parce qu'un sage du pays m'a dit ceci :

¾ Toégui, si jamais un jour, la foule vient te proposer d'être le Président de notre pays, notre cher Faso, si dans ton for intérieur, tout au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas dire : « C'est non. Tuez - le ! »

Si tu ne peux pas donner cette réponse, alors mon cher Toégui, refuse l'offre. Dis non et occupe-toi de tes élucubrations. C'est ce que m'a dit le sage de la cité.

Et moi de me demander si un terroriste condamné à mort demandait la grâce à Zéphirin Diabré, serait - il capable de dire : « Non tuez - le ». Et Eddie Komboïgo ? Et Bénéwendé ? Et Kadré Désiré Ouédraogo ? Et Ablassé ? Et Laurent Bado ? Seraient - ils capables de dire : « C'est un terroriste ? Pendez - le ! ».

Répondez - nous, chers messieurs. Nous sommes en 2020 moins Un.

Je ne vous avais pas dit, mais lorsque les portes de l'enfer avaient commencé à planer sur nos têtes j'en avais senti les prémices chez moi, dans ma maison. Pour un rien Madame Toégui monte sur ses grands chevaux.

Chamaillerie sur chamaillerie. Tenez... tous les jours, comme nous vous voyez les "Gilets jaunes" à la Télé n'est - ce pas ? Un soir pendant que nous regardions France 2, j'ai dit à Madame Toégui que les Gilets jaunes portaient plutôt des Gilets verts. Et c'est la guerre... Madame Toégui entra aussitôt dans tous ces états.

¾ Quels Gilets verts ? Tu es toujours qui comme ça. On dit que ce sont des Gilets jaunes et toi tu dis que ce sont des Gilets verts. Tu connais plus qu'eux ? Tu es là - bas ? Ce sont des Gilets jaunes Kiorr !. Tu racontes toujours des histoires. L'autre jour tu es venu dire que Laurent Bado allait mourir avant le 31 Décembre.

¾ C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Laurent Bado lui-même qui l'a dit.

¾ Non, c'est toi qui l'as dit. Voilà, le 31 Décembre est passé et Laurent Bado est toujours là, bien vivant. C'est toi qui vas aller le tuer maintenant ?