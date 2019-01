Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara veut inscrire «2019 dans la continuité de 2018»

Toute la journée de lundi 7 janvier, le président ivoirien a adressé ses vœux aux corps constitués. Et a priori, il n'y aura pas de changement de cap.

Gouvernement et institutions, corps diplomatique, chefs traditionnels et religieux... Devant les corps constitués, lundi, le chef de l'Etat a fait le bilan de 2018 et tracé des perspectives pour l'année qui s'ouvre avec notamment le tournant social annoncé lors de son discours du 31 décembre. Mais a priori, pas de changement de cap cette année. « Ma volonté est d'inscrire 2019 dans la continuité de 2018 », a notamment déclaré Alassane Ouattara devant les ambassadeurs étrangers.

Le développement économique et social se poursuit avec vigueur et un accent particulier est mis sur le social pour renforcer le mieux-vivre des populations dans notre quête d'émergence. Les dernières élections régionales et municipales ont confirmé la capacité de notre pays à ancrer la démocratie et à organiser des élections démocratiques.

« Les élections de 2020 se passeront bien »

Devant les représentants des différentes confessions religieuses et chefs traditionnels, qui ont fait part des « inquiétudes » de la population, le président ivoirien a tenu à rassurer sur la présidentielle de 2020 : « Les élections de 2020 se passeront très bien alors arrêtons de nous faire peur ! ». Et d'insister : « Je suis confiant quant aux élections de 2020. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, même très bien. (...) Je vous en donne l'assurance. »