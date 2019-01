Maroc: La Bourse de Casablanca a clôturé décembre en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de décembre 2018 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 1,2% et 1,13%, respectivement.

Au terme des 21 séances du dernier mois de l'année 2018, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.364,31 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.233 points.

Ces deux baromètres ont ainsi clôturé l'année écoulée sur des contre-performances de -8,27% (Masi) et de -8,59 (Madex). S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont avancé de 1,15% à 10.271,17 points et de 1,33% à 9.754,13 points, respectivement, soit des variations de -11,54% et -7,9% depuis le début de l'année, rapporte la MAP.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", s'est, quant à lui, adjugé 0,47% à 906,3 points. Côté secteurs, le compartiment de bâtiment et matériaux de construction (+6,99%) a réalisé la meilleure performance mensuelle, suivi de l'immobilier (+6,91%), des sociétés de placement immobilier (5,51%), des sociétés de portefeuilles-holdings (+4,54%), des transports (+3,9%) et des distributeurs (0,52%). En revanche, 12 secteurs ont été orientés à la baisse, notamment celui des ingénieries et biens d'équipement industriels qui a accusé le plus fort recul (-16,19%), suivi de la chimie (-10,24%), et des mines (-8,95%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s'est chiffrée en décembre, à près de 582,2 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est établi à plus de 18,2 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Cartier Saada (+25,58%), Stokvis Nord Afrique (24,08%), Réalisations mécaniques (19%), Crédit du Maroc (+12,83%) et Douja Prom Addoha (+12,29%).

A la baisse, Delattre levivier Maroc, Total Maroc, Managem, SNEP et Minière Touissit ont cédé respectivement -20,31%, -13,21%, -12,43%, -11,11% et -9,3%. Pour leur part, les valeurs Attijariwafa Bank, BMCE Bank, société des Boissons du Maroc, BCP et Itissalat Al-Maghrib ont été les plus actives du mois, avec des parts respectives de 44,36%, 10,94%, 8,34%, 7,25% et 4,77%.