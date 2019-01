Algérie: Rencontres d'orientation pour les unités opérationnelles de police de sécurité publique

Alger — Un programme national de rencontres d'orientation au profit des forces de police relevant des services opérationnels de la sécurité publique, des unités de maintien d'ordre et des brigades de sécurité routière, a été tracé par la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN), en coordination avec les inspections régionales de police, indique lundi un communiqué de la DGSN.

Lors de ces rencontres qui interviennent sur instruction du directeur général de la Sureté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, il a été procédé à "l'analyse et l'évaluation des différents dispositifs mis en place et des effectifs mobilisés pour sécuriser les différentes manifestations de l'année 2018 et également à l'étude des grands axes du plan mobilisation au titre de l'année 2019", précise le communiqué.

Ces rencontres ont été l'occasion aux représentants du directeur général de la Sureté nationale pour "donner des orientations en vue de redoubler d'efforts et de consolider la coordination avec les autres partenaires sécuritaires afin de garantir la sécurité des personnes et des biens dans le strict respect des lois de la République et des principes de droits de l'homme", souligne la même source.

Lire aussi: La Sûreté nationale met en avant l'importance de la sensibilisation au service du citoyen

D'autre part, l'accent a été mis sur "la nécessité de soutenir l'action de proximité en direction du citoyen, notamment à travers les campagnes de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière".

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du "plan annuel de la DGSN visant l'évaluation de l'action des forces de police dans l'exécution de leurs missions constitutionnelles", note le communiqué.