Algérie: Tiaret - 369 millions DA consacrés aux actions de solidarité en 2018

Tiaret — Un montant global de 369 millions DA a été consacré pour financer des actions de solidarité, initiées en 2018, a-t-on appris du directeur de l'action sociale de la wilaya de Tiaret, Kada Benamar.

Le même responsable a souligné que sa direction a mobilisé ce montant de 369 millions DA pour financer des opérations de solidarité en faveur des couches démunies de la wilaya dont 64.896 familles nécessiteuses, sans-revenus et aux bas-revenus qui ont bénéficié au mois du ramadhan de 116.016 repas d'iftar et de la distribution de kits alimentaires, en collaboration avec les APC.

Durant le mois du ramadhan passé, 31 restaurants de l'iftar ont été ouverts à travers la wilaya, en collaboration avec le mouvement associatif. La wilaya de Tiaret a contribué avec 21 millions DA dans cet élan d'entraide.

Par ailleurs, l'opération de solidarité, prise en charge par la DAS, a permis de distribuer 552 tenues de l'aïd en faveur des enfants nécessiteux et ce en collaboration avec la direction des affaires religieuses et des wakfs.

La même direction a fourni 6.260 trousseaux scolaires, 260 cartables 103 paires de lunettes pour des élèves malvoyants et assuré le transport gratuit à 244 handicapés et leurs accompagnateurs à traves la wilaya.

La même source a ajouté qu'en plus des opérations de solidarité, un montant de 500 millions DA a été alloué, à l'occasion de la célébration de fêtes nationales et internationales, au profit des personnes aux besoins spécifiques et des catégories vulnérables qui avaient besoin d'appareillages spécifiques et d'assistance particulière.

Par ailleurs, 65 familles productives ont bénéficié de mesures et des crédits au titre du dispositif de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) pour financer des projets dans les domaines de fabrication de gâteaux et de la couture.

La DAS de Tiaret compte, pour cette année 2019, intégrer de nouvelles activités dont l'agriculture et l'aviculture au profit des familles productives, avec le concours de la conservation des forêts, de la chambre d'artisanat et des métiers et doubler les aides destinées aux familles nécessiteuses.