Soudan: Sunuousi oriente l'Ombudsman à la nécessité de prêter attention à l'inspection administrative

Khartoum — L'assistant du Président de la République, Ibrahim Al-Sunousi a donne ses directives de prêter attention au contrôle et à l'inspection administratif et d'assurer l'efficacité et la purification au sein des organes de l'État.

Au cours de sa rencontre avec le président l'Ombudsman M.Ahmed Abozeid il s'est informé de la performance de l'Ombudsman au cours de l'année écoulée.

Abozeid a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait passé en revue devant l'assistant du Président les 135griefs dont (126) sont jugés , en plus des inspections d'un certain nombre de ministères, d'organes et d'unités du gouvernement, ainsi que des griefs relatifs aux droits de l'homme Surtout les droits des enfants et des femmes.

Il a ajouté qu'Al-Sanousi avait souligné la nécessité de garantir la participation du Soudan aux organisations régionales et internationales, notamment en tant que membre du bureau exécutif des pays de la coopération islamique et du Conseil du médiateurs africains (Ombudsman) , où le Soudan occupe la fonction de vice-président du conseil d'administration.