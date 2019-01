Cote d'Ivoire: Fête de l'Epiphanie - L'Afc propose Dieu pour consolider les familles

Après le pèlerinage sur la tombe du père Raymond Halter qui a drainé des milliers de fidèles, samedi, au Centre Chaminade, les pères marianistes du Sanctuaire marial national ont célébré le dimanche de l'Epiphanie qui commémore la recherche et l'adoration de l'enfant Jésus par les trois rois mages dans l'action de grâce.

Notamment avec L'Association famille chrétienne (Afc) du Sanctuaire marial national qui a choisi cette célébration consécutive à la fête de la Sainte famille pour vivre des moments conviviaux avec ses membres.

Afin de mettre à l'honneur la famille comme cellule de base de la société, comme école de la vie, mais également comme lieu de bonheur où est fait l'expérience du vivre ensemble.

Pour le vice-président, Offoumou Richard, « c'est une invite à méditer parfois sur ce que nous recherchons lorsque nous voulons fonder une famille.

Ce que nous voulons transmettre, c'est que, malgré les aléas de la vie, les turbulences et les nombreuses croix, l'amour de Dieu reste la source de vie des époux et parents qui aidera les enfants et petits-enfants à grandir et à s'épanouir », a-t-il dit.

En indiquant que cette vocation est un chemin pour forger les responsabilités et permettre aux enfants de progresser et d'accueillir l'appel de Dieu. Car si sa présence venait à manquer, la joie et l'amour disparaîtront dans la famille.

Parlant de l'Epiphanie et d'Hérode qui, à l'époque, voulait éliminer Jésus pour ne pas perdre son pouvoir, le père Gautier Somé, aumônier de l'Afc, a souligné que l'envie de préserver son pouvoir a conduit ce roi à faire tuer ses trois fils, sa belle-mère et même sa femme.

Face à ce roi sanguinaire, l'Eglise, selon le prêtre, présente un roi humble qui aura pour monture un âne, lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Un roi qui recommande à ses disciples de ne pas chercher à dominer, mais de se faire serviteurs.

Le recteur du Sanctuaire marial national, le père Eugène Adingra, a, durant la messe, prié pour 66 pèlerins qui sont partis, hier, en Israël, dans le cadre du pèlerinage organisé par le Sanctuaire. Un autre groupe ira du 18 au 28 janvier.