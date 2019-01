Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " KALA ou le poids du secret et autres tranches de vie... "

L'auteure-conférencière, Assia-Printemps Gibirila, présente son douzième opus comme étant une œuvre inspirée de faits au fil de l'actualité dont le point commun entre protagonistes est la liberté ou, du moins, toutes les problématiques de vie qui peuvent l'entraver.

"Kala ou le poids du secret et autres tranches de vie... ", pari peut-être un petit peu audacieux, estime Assia-Printemps Gibirila. « J'ai produit cette œuvre en autoédition » confie-t-elle. Et d'expliquer sa démarche par une volonté de proposer aux lecteurs une création personnelle de A à Z, de l'écriture à la conception de la maquette du livre.

Dans cet ouvrage de onze fictions, la Congolaise revient sur l'observation et le reportage du quotidien de ses contemporains. Elle puise à la fois sur les facteurs politiques, sociaux, humains qui entravent de nos jours les libertés dans plusieurs pays à travers le monde et qui engendrent, très souvent, la guerre et la dictature.

Tour à tour, elle évoque les séquences de vie sous l'emprise de la guerre ou d'une dictature, des difficultés de celles ou ceux qui optent pour une orientation sexuelle différente dans une société traditionnelle ou, plutôt, choisissent l'intégrisme sectaire, subissent les enlèvements ou les personnes atteintes des fléaux du moment. « A travers le quotidien vu de loin et pourtant si proche, je rends hommage aux "bousculés de la vie " d'hier, d'aujourd'hui et de demain », se justifie-t-elle avant les tables rondes et séances de dédicaces très prochainement, entre autres rendez-vous littéraires de 2019, au 19e salon du livre et des cultures au Luxembourg.

Assia-Printemps Gibirila, auteure afro-asiatique, dix ans déjà depuis sa première parution en 2009, est née en 1958 à Bordeaux.

ISBN : 978-2-9500424-0-8

Prix de 16,50 euros

Site Http://assia-printemps-gibirila.webnode.fr

Contact par mail : assia.gibirila@sfr.fr