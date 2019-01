Algérie: Accidents de la route - 4 points noirs recensés en 2018 sur la RN 14 dans la wilaya de Tissemsilt

Tissemssilt — La brigade de sécurité routière de la gendarmerie nationale a recensé dans la wilaya de Tissemsilt quatre points noirs au niveau de la route nationale RN 14 ayant enregistré le plus d'accidents de la circulation en 2018, a-t-on appris lundi du commandant du groupement territorial de ce corps.

Lors d'une conférence de presse consacrée au bilan annuel des activités des unités de gendarmerie nationale dans la wilaya, le lieutenant-colonel Guerouah Imad a indiqué que ces points noirs se situent au niveau de la commune de Lardjem, de Sidi Ghalem (commune de Layoune), de Hanna Mimouna (Khémisti) et de Sidi Berradjaa (Youssoufia) et du tronçon de la RN 14 reliant les communes de Khemisti et de Youssoufia.

Ces points noirs constitués de virages dangereux ont été localisés lors d'un travail de terrain mené par des gendarmes et des cadres des directions des travaux publics et des transports et des communes et les services des travaux publics se sont engagés à les prendre en charge en 2019, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le même responsable a fait part de 47 accidents de la route enregistrés en 2018 dans la wilaya par les unités de la gendarmerie nationale faisant 19 morts et 101 blessés, soit une baisse de 18 pc par rapport à 2017 (57 accidents).

D'autre part, les services de la gendarmerie nationale dans la wilaya ont recensé, l'année écoulée, 1.947 affaires ayant trait à l'environnement, à la santé animale, à la protection du consommateur et à la fraude impliquant 1.947 personnes.

Dans le domaine de la lutte contre la drogue, le lieutenant-colonel Guerouah a signalé 26 affaires impliquant 27 personnes et soldée par la saisie de 245 grammes de kif traité, de 53 comprimés psychotropes, faisant part aussi de la saisie de 56 fusils de chasse sans autorisation et l'arrestation de 54 personnes à travers différentes communes de la wilaya, en plus du traitement de 14 affaires de falsification de documents de véhicules.