Algérie: Pommes de terre - Plusieurs dispositifs pour appuyer la filière

Alger — Plusieurs dispositifs ont été déployés par les pouvoirs publics pour soutenir la filière de la pomme de terre, a indiqué lundi le ministère de l'Agriculture et du développement rural et de la pêche dans un communiqué, à l'issu d'une réunion de travail présidée par le secrétaire général du ministère, Kamel Chadi.

"De multiples mesures ont été prises par le secteur, notamment en matière approvisionnement de semence, ce qui a permis une plantation précoce, à partir de la mi novembre, pour atteindre une superficie de 9.639 hectares et les plantations se poursuivent dans différentes régions", a-t-on souligné lors de cette rencontre sur la filière pomme de terre en vue d'évaluer les programmes de production en cours (arrière saison, primeur et saison).

Cette rencontre a vu la présence notamment des directeurs des services agricoles des wilayas concerné, l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), les acteurs de la filière, les représentants de la BADR et la CNMA, ainsi que les instituts et les centres et les organismes spécialisés.

La réunion a porté également sur l'évaluation des niveau de plantation et production des différents programmes de production en cours, les dispositifs d'encadrement , la régulation et les questions liées aux financement et aux assurances agricoles.

"A l'issue des évaluations de la filière, il a été relevé une hausse de 5% dans la superficie plantée en tranche arrière saison 2018-2019 (60.484 hectares) et 11% dans la prévision de production (11.915.595 quintaux) par rapport à la campagne écoulée", lit-on dans le communiqué.

"Les superficies récoltées à ce jour sont de 29.910 hectares avec une production de 8.644.997 quintaux, a précisé la même source, en assurant que "l'entrée précoce de cette production d'arrière saison, associée aux dispositif de déstockage a eu un impact "positif" sur le prix de la pomme de terre.

Les plantations pour la tranche primeur 2018-2019 sont de 4.265 hectares, soit le même niveau de plantation que la campagne écoulée. Une hausse de 3% dans les objectifs de plantations pour la tranche saison 2018-2019: 72.541 hectares avec une prévision de production de 24.813.157 quintaux, a-t-on encore précisé.

Au terme de de cette réunion, plusieurs orientations ont été données pour appuyer davantage cette dynamique au niveau de la filière à travers notamment la poursuite des efforts déployés pour sécuriser l'approvisionnement des programmes de production de semences de qualité, la couverture des besoins de la filière en mécanisation pour palier aux manque de la main œuvre agricole et le renforcement du dispositif de régulation.

En outre, des instructions ont été données pour l'accompagnement financier des agriculteurs afin de les encourager à investir dans cette filière, ainsi que pour les inciter à contracter une assurance contre les risques agricoles.