Algérie: Sétif - Renforcement à partir de mai de l'approvisionnement en eau potable

Setif — Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a donné, lundi, dans la wilaya de Sétif, des instructions relatives au lancement de l'opération de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de certaines communes de la région Nord de cette même wilaya, à partir de mai prochain.

Au deuxième jour de sa visite de travail dans cette wilaya, le ministre a souligné, lors de l'inspection des travaux de raccordement de 9 communes de la région des Hauts-Plateaux, à partir du barrage de Ighil Emda (Bejaia), "la nécessité de procéder à l'alimentation en eau potable de certaines communes du Nord de Sétif durant le Ramadan prochain, soit au mois de mai, en optant pour toutes les mesures susceptibles de faire gagner du temps, comme le recours aux réservoirs existants jusqu'à la réception des nouveaux".

M. Necib a également fait état de la nécessité de "relever le défi consistant à réduire les délais et à démarrer l'opération d'approvisionnement en eau, même si cela est fait partiellement, une commune après l'autre", estimant qu'il est important de gérer ce projet, dont le taux de réalisation total est de 12%, de manière à répondre aux besoins de la population de la région qui souffre du manque d'eau.

"L'Etat a pris la décision de réaliser ce projet en dépit de la crise économique", a relevé le ministre, soutenant, qu'à partir de maintenant, "les travaux doivent être menés à une cadence qui permettra au projet de satisfaire les besoins des citoyens de la région dans les meilleurs délais".

Il a fixé, en ce sens, la phase du lancement de l'alimentation en eau potable aux villes des communes de Beni Ourtilane et Ain Legradj au mois de mai prochain au plus tard, donnant des instructions aux responsables du projet en vue de respecter ce délai quelles que soient les circonstances.

Le ministre a aussi a révélé que la station d'épuration, qu'il considère comme "le cœur du projet", et les divers équipements "seront prêts et disponibles", indiquant que "rien ne s'oppose à la concrétisation de cette opération dans les délais impartis".

Affirmant, par ailleurs, que "toutes les conditions nécessaires sont requises et qu'il ne reste plus que les travaux de terrain", le ministre des Ressources en eau a déclaré que "le projet avec tous ses segments représente une priorité et que l'Etat veille à accompagner ses responsables et à éradiquer tous les obstacles".

A noter que ce projet qui s'inscrit dans le cadre des grands transferts d'eau à partie des wilayas de Jijel et de Bejaia vers celle de Sétif, a trait principalement à la seconde tranche du transfert Ouest ciblant les communes de Beni Ourtilane, Ain Legradj, Beni Mouhli, Beni Chebana, Guenzet, Harbil et Guergour dans la wilaya de Sétif, ainsi que Ouled Dahmane, Tassameurt et Zemoura à Bordj Bou Arreridj.

Ce projet a couté au trésor public plus de 6,432 milliards de dinars pour un délai d'exécution fixé à 26 mois sur une longueur de 70 608 m, en plus de la réalisation de 6 réservoirs d'eau d'une capacité totale de 44 000 m3 et de 10 stations de pompage.

Le ministre poursuivra sa visite en se rendant dans la wilaya de Bejaia, ou il supervisera dans la commune de Draa El Kaid, la mise en service du projet de transfert du barrage d'Ighil Emda vers le barrage d'El Mouane de Sétif au niveau de la station de pompage SB 1, de meme qu'il assistera à une opération de reboisement avant de retourner à Sétif pour inspecter plusieurs projets et en inaugurer d'autres.