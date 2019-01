Cote d'Ivoire/Maroc: Ligue des champions - L'Asec en conquérant à Rabat

Le week-end prochain s'annonce décisif pour l'Asec mimosas, seul représentant ivoirien en Ligue des champions.

Les Jaune et noir iront défier le Wydad athletic club de Casablanca, au Maroc. La rencontre compte pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Pour cette expédition, l'entraîneur Amani Yao s'est envolé le lundi 7 janvier 2019, avec un commando de 18 joueurs. L'objectif des champions de Côte d'Ivoire pour cette étape est clair : il s'agit de revenir avec, au moins, un point du Complexe prince Mouley Abdallah de Rabat.

Une mission qui s'annonce difficile face au leader actuel du championnat du Maroc et qui est un adversaire bien connu de l'Asec.

N'Dao Mohamed Lamine, Sako Oumar, Amed Touré, Fonsinho et autres savent voyager et aimeraient bien poursuivre sur leur lancée de deux matches sans défaite à l'extérieur, respectivement face aux Gabonais de Mangasport et au Stade Malien de Bamako.

« Quand on arrive à ce stade de la compétition, on ne doit pas choisir ses adversaires. Nous n'avons peur de personne », a déclaré Amani Yao. Malgré une défaite contre Bassam (0-2), en match en retard de la 13e journée de la Ligue 1, les champions de Côte d'Ivoire sont confiants.

Avant leur départ, ils ont reçu la bénédiction des Actionnaires et de leurs dirigeants. Badié Gbagnon, Cissé Abdoul Karim et autres sont conscients de la tâche qui les attend.

Ils entendent bien entamer la nouvelle année et aller le plus loin possible dans cette compétition qu'ils ont remportée en 1998.