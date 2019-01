Ile Maurice: Bel-Air - Un marché moderne d'ici la fin de l'année

Les habitants de Bel-Air et ceux qui s'y rendent pour se procurer des légumes n'auront plus à souffrir de problèmes d'espace et d'embouteillages d'ici un an. Le conseil de district de Flacq, en collaboration avec le gouvernement, se lancera dans la construction d'un marché moderne à partir de février.

Un terrain de six arpents, situé entre Bel-Air et Trou-d'Eau-Douce, a été acquis à ce propos, a indiqué Vikram Hurdoyal, le président du conseil de district de Flacq, que nous avons interrogé. Le coût du projet est estimé à quelque Rs 115 millions et il sera financé par le gouvernement.

Non seulement, il y aura la construction de ce marché, mais une mini gare routière sera également aménagée. Celle-ci desservira les autobus reliant l'Est aux régions du Sud.

Le premier coup de pioche sera donné en février 2019. Ce sera également un lieu où il pourra y avoir des animations, ce qui permettra d'attirer des Mauriciens comme des touristes lors de concerts, a ajouté Vikram Hurdoyal.

Depuis des années, les consommateurs ont des problèmes pour s'acheter des légumes dans l'actuel marché, qui est situé sur un terrain privé. Ces dernières semaines particulièrement, les habitants ont été confrontés à des embouteillages quand le marché est opérationnel.