Afrique: CAF - Ahmad convainc la Guinée et se dirige vers la Côte d'Ivoire

Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (Caf), n'a pas effectué le déplacement à Conakry pour rien. Après une audience avec le Chef de l'Etat, Alpha Condé, dimanche, il est réapparu décontracté face à la presse.

« Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la Can en Guinée pour 2025 et je suis fier que le Président de la République de Guinée, Alpha Condé, ait accepté le décalage », a déclaré le successeur d'Issa Hayatou.

Une décision qui vient s'imposer au ministère des Sports ainsi qu'à la Fédération guinéenne de football (Féguifoot).

Sur la question, le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Kiridi Bangoura, a déclaré : « Sincèrement, nous sommes ravis et, par solidarité avec la Caf et par discipline, nous acceptons cette décision.

Mais nous voulons que ce soit la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) qui nous saisisse officiellement de cette décision de la Caf, même si cela a été discuté directement avec le Président ».

Ainsi donc, après le Cameroun qui se réjouit de l'héritage de la Côte d'Ivoire (Can 2021) et la Guinée qui vient de prendre acte de la proposition de la Caf, il ne reste plus qu'une seule équation à résoudre : la Côte d'Ivoire.

Il faut le dire, les Ivoiriens n'ont pas apprécié l'attitude du patron de la Caf qui a pris sur lui d'arracher l'organisation de la Can 2021, régulièrement attribuée, en 2014, à leur pays et de la réattribuer au Cameroun.

Jetant, selon le ministre des Sports, Danho Paulin, l'opprobre sur le pays, le traitant, à la limite, d'incapable, alors qu'il aurait fallu attendre six mois pour prendre une telle décision.

La Côte d'Ivoire a donc saisi le Tribunal arbitral du sport (Tas) à Lausanne, afin de conserver l'organisation de la Can 2021.

Le pays de Laurent Pokou, Didier Drogba, Yaya Touré et autres en a fait une question d'orgueil et promet de mettre les infrastructures à la disposition de la Caf, six mois avant la compétition. Mais Ahmad insiste et compte bien faire ramener à la raison le pays des Eléphants.

« Les présidents du Cameroun et de la Guinée ont accepté le glissement du calendrier de l'organisation des prochaines Can.

Il reste à rencontrer le Président de la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours clamé haut et fort que le football africain ne peut se développer sans une collaboration étroite avec nos Chefs d'Etat.

On va discuter avec le Président Ouattara », a indiqué Ahmad. Ce dernier est annoncé, depuis plusieurs semaines, dans la capitale ivoirienne.

Après le retrait de l'organisation de la Can 2019 au Cameroun, le 30 novembre dernier, au Ghana, c'est aujourd'hui que le nouveau pays organisateur sera connu lors d'une réunion du Comité exécutif à Dakar, au Sénégal. L'Egypte et l'Afrique du Sud ont manifesté leur volonté d'accueillir la fête.