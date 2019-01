Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody - L'Ufr des Langues lance un Master d'Orthophonie

L'Unité de formation et de recherche (Ufr) de langues, littératures et civilisations (Llc) de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody vient d'ouvrir, à partir de cette année académique 2019, en partenariat avec les Ufr des Sciences médicales et d'odontostomatologie, un Master professionnel d'orthophonie.

Cette formation, qui a lieu au département des Sciences du langage, est destinée aux étudiants titulaires d'une licence 3 en Sciences du langage (linguistique) ou en psychologie, aux étudiants de médecine ayant achevé avec succès la 3e année.

Peut également postuler, toute personne titulaire d'une licence, sous réserve de validation des acquis d'une expérience professionnelle dans un des métiers figurant parmi les débouchés dudit Master et après examen du dossier de candidature.

Les objectifs de ce Master professionnel d'orthophonie, au dire du Pr Zakaria Yago, responsable de la formation et de la pédagogie, « sont de former des spécialistes de la détection précoce des troubles du langage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie), des spécialistes de la prise en charge, aux côtés des neurologues, de patients souffrant de troubles neurologiques ou de pathologies dues à des lésions cérébrales (Avc) ».

L'initiative prend aussi en compte la formation de spécialistes du traitement des pathologies liées à une malformation de l'appareil phonatoire et relevant de la sphère Orl et de professionnels de la prise en charge des troubles du langage liée à une déficience mentale, à des handicaps lourds et à des maladies dégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.).

La formation débute dans ce mois de janvier 2019. Elle est dispensée en quatre semestres. « Le Master 1 porte sur la connaissance de base du métier d'orthophoniste.

Le Master 2 offre à l'apprenant de construire un parcours personnalisé de formation dans l'une des spécialités proposées en fonction du profil métier de son projet professionnel.

Les spécialités sont l'orthophonie, la linguistique clinique et la thérapie du langage », ont expliqué les Dr Privat Lawa et Christiane Niamien, tous deux de l'équipe d'encadrement.