Algérie: 50 MW en énergie électrique hybride produits prochainement dans le Sud

- Une Production de 50 mégawatts en énergie électrique hybride, selon une technologie qui associe énergies renouvelables (solaire, éolienne) et combustible fossile (gasoil), sera lancée prochainement dans le sud du pays, a révélé lundi à l'APS le président directeur général de SKTM (Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida), une filiale de Sonelgaz chargée des énergies renouvelables.

S'exprimant en marge d'une cérémonie d'installation de cadres supérieurs de différentes unités SKTM , Chahar Boulakhras a affirmé que ces nouveaux projets de valorisation énergétique solaire et éolienne pour la production de l'électricité dans le sud du pays visent à réduire la dépendance des centrales électriques du sud de l'énergie fossile et le cout du transport de cette énergie fossile vers les wilayas du sud ainsi que la mise à la disposition du citoyen des zones les plus reculées du pays des bienfaits de l'énergie électrique.

La réduction de la consommation de gasoil des turbines et générateurs de production d'électricité conventionnelle permet inéluctablement de diminuer l'émission de gaz à effets de serre et la pollution, a expliqué le PDG de SKTM.

"Nous venons de lancer un appel d'offre pour la réalisation et l'équipement en panneaux solaires des différentes centrales de production d'énergie à base de combustible fossile dans le sud", a fait savoir le meme responsable précisant que les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie visant à réduire sensiblement et graduellement les centrales électriques à gasoil.

Actuellement, la production énergétique en Algérie provient à 70% des centrales alimentées par les combustibles fossiles (Gaz et Gasoil) et 30 % de production d'énergies propres et renouvelables, a-t-poursuivi, en signalant que l'Algérie s'est fixé pour objectif de réduire et renverser graduellement cette tendance par des actions concrètes, basée sur le développement à grande échelle des énergies renouvelables et le renforcement de l'efficacité énergétique.

M.Boulakhras a indiqué également que les pouvoirs publics favorisent la production nationale et l'intégration du produit local dans la fabrication des panneaux et autres installations photovoltaïques.

"Notre défi actuellement est d'assurer la maintenance et la réparation du matériel en cas de pannes et la sensibilisation aux bonnes pratiques de pérennisation des projets par leur appropriation par les populations locales", a-t-il soutenu.

SKTM, dont le siège social est à Ghardaïa, a été créée en 2012 pour prendre en charge la production d'électricité conventionnelle pour les réseaux isolés du sud et des énergies renouvelables pour le territoire national.