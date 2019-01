Algérie: Cnapeste - Examiner "la stratégie des mouvements de protestation"

Alger — Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Education (Cnapeste) a décidé de charger son bureau national à l'effet d'examiner "la stratégie des mouvements de protestation", dans le cadre du Collectif des syndicats autonomes du secteur devant se réunir demain lundi à Alger.

"Il a été décidé de charger le bureau national à l'effet d'examiner la stratégie des mouvements de protestation dans le cadre des missions du Collectif des syndicats autonomes du secteur de l'Education nationale en fonction des délibérations de la session du Conseil national", a indiqué le Cnapeste dans un communiqué rendu public dimanche au terme de la session ordinaire de son Conseil.

Le Cnapeste a invité l'ensemble des professeurs à "tenir des assemblées générales au sein des établissements scolaires, et d'organiser des conseils de wilaya en vue d'examiner les problèmes posés et les préoccupations soulevées aux niveaux local et national".

Lors de cette rencontre, le Cnapeste a fustigé "les restrictions à la liberté de l'exercice syndical, outre l'atermoiement des res ponsables du ministère de tutelle quant à la prise en charge des dossiers et réclamations soulevés, et la réalisation des engagements contenus dans les procès-verbaux signés". Il s'agit particulièrement "des statuts et des oeuvres sociales", a cité le syndicat dans son communiqué.

Par ailleurs, le CNAPESTE a apporté "son plein appui aux enseignants sujets du transfert arbitraire qui a eu lieu à la Direction de l'Education (DE) d'Alger Centre".

Pour rappel, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit avait exprimé, samedi, "son engagement à consacrer le principe du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires sociaux afin de parvenir à des solutions", et ce, avait-elle poursuivi "dans le souci de préserver la stabilité du secteur".