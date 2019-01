Algérie: Accidents de la route - 7 morts et 67 blessés à Alger en décembre

Alger — Les services de la Sûreté publique de la sûreté de la wilaya d'Alger ont enregistré, décembre dernier, 60 accidents de la circulation ayant causé 07 décès et 67 blessés, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya d'Alger.

Le service de la Sûreté publique a enregistré, décembre dernier, 64 accidents de la route survenus à la wilaya d'Alger ayant fait 7 morts et 67 blessés, a précisé le communiqué, imputant ces accidents à plusieurs facteurs, notamment les excès de vitesse, les dépassements et manœuvres dangereux outre le non respect des passages piétons et la distance de sécurité.

Concernant les délits liés à la route, la même source fait état de l'enregistrement de plusieurs délits routiers, dont 32 relatifs à la conduite sans permis de conduire requis pour le véhicule concerné, 32 pour non soumission du véhicule au contrôle technique périodique, 25 pour les cas de transport de personnes ou de marchandise sans licence, 67 délits relatifs à l'absence de carte grise, 32 délits relatifs à l'absence de vignette, 132 délits relatifs à l'absence de quittances d'assurance et 122 délits relatifs à l'absence de procès verbal de contrôle technique du véhicule.

Selon le bilan, il a été enregistré 76 contraventions pour conduite en état d'ébriété, stationnement dangereux (1785), stationnement dangereux sur les passages pour piétons (53), et 107 délits relatifs au non respect des normes de la plaque d'immatriculation.

Les mêmes services ont enregistré 554 infractions relatives à la non utilisation de la ceinture de sécurité, 301 infractions relatives au non port du casque, 56 infractions relatives à la circulation sur la bande d'urgence sans qu'il soit nécessaire et 76 infractions pour défaut de feux arrières outre 54 autres pour phares avant défaillants, a noté le communiqué.