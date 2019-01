Madagascar: Education nationale / Reprise des classes - Place aux quatre dernières périodes de l'année scolaire

(photo d'archives) Les embouteillages stressants et polluants ont repris avec la reprise des classes.

Les élèves des écoles publiques et ceux de la plupart des écoles privées ont repris hier. Pour le public, l'année scolaire s'achèvera le 30 août, si le calendrier scolaire reste inchangé.

Après deux semaines de vacances de Noël, les élèves ont donc repris depuis hier. Nous sommes à un peu moins de 8 mois de la fin de l'année scolaire, car celle-ci s'achèvera le 30 août, si rappelons-le, le calendrier scolaire reste inchangé. Notons que ces huit mois sont désormais divisés en « périodes » et non plus « trimestre », comme nous étions habitués à les appeler il n'y a pas si longtemps. Ces presque huit mois correspondront à quatre périodes.

Les élèves ont donc entamé la deuxième période qui courra jusqu'au 27 février prochain. Les journées des écoles se dérouleront du 27 février au 1er mars. Trois jours de fêtes ou de répit, après lesquels commencera la troisième période qui s'étendra du 4 mars au 19 avril. Les vacances de Pâques qui dureront 8 jours (du 20 au 28 avril 2019) laisseront place à la quatrième période qui se terminera le 28 juin. Trois jours après, le 1er juillet viendra la dernière période de l'année scolaire, qui durera quasiment deux mois, pour s'achever le 30 août, pour ceux qui n'ont pas d'examens officiels à passer évidemment. Les examens officiels se dérouleront en effet aux périodes suivantes : le 3 septembre pour le Certificat d'études du premier cycle (CEPE) ; du 23 au 26 septembre 2019 pour le Brevet d'études du premier cycle (BEPC).

Embouteillages. Il n'y a pas que les classes qui ont repris hier, les embouteillages ont eux aussi marqué leur grand retour, après une semaine d'absence. Nombreux sont en effet, ceux qui comme Rabe, un habitant d'Ampitatafika ont mis 1h45 min pour rallier cette localité à Analakely ce matin, soit de 6h à 7h45 min du matin. Ce retour des embouteillages s'explique en grande partie par la reprise des classes pour les élèves et du travail pour les prolétaires et même l'administration publique, qui a marqué sa reprise par le grand festin et l'échange de vœux à Iavoloha.

Pour en revenir aux embouteillages ; qu'il s'agisse de l'axe atsimondrano, d'Anosizato et d'Ampitatafika, ou encore de l'axe Ambodivona Andravoahangy, Antanimena-Behoririka, sans parler des 67ha et du Cenam, d'Anosy et des environs ; etc ; tout le monde en a eu pour son compte et nombreux sont ceux qui se remémoraient avec « nostalgie » et « une pointe » d'énervement la fluidité de la circulation de la semaine dernière. Pas grand-chose à faire, à part prendre son mal en patience. D'autres qui s'en sentaient capables ont carrément opté pour la marche à pied, quand la distance du trajet à effectuer le permet.