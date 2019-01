Madagascar: HCC - La messe est dite

Photo: Midi Madagasikara

Les rues adjacentes au siège de la HCC vont être fermées à la circulation ce jour

Il ne reste plus que quelques heures avant de connaître le verdict de la HCC. C'est avec sérénité que l'on doit l'attendre. Quel qu'il soit, tout le monde l'acceptera car les juges constitutionnels auront jugé en leur âme et conscience. Les événements qui se sont succédé ces derniers temps ont dû certainement les interpeller, mais ils ont surtout examiné les requêtes déposées à Ambohidahy. C'est à l'aune de tout cela qu'ils ont forgé leur jugement et qu'ils vont rendre leur décision.

C'est sur des critères juridiques que la HCC a basé le jugement qu'elle va rendre tout à l'heure. Tout le pays est suspendu à sa décision qui pèsera lourd dans l'avenir du pays. Les appels se sont multipliés pour demande aux juges constitutionnels de ne pas se laisser influencer et de rester des gardiens de la loi. Les manifestants de la place du 13 mai les ont interpellés, mais les recours déposés doivent être étayés par des preuves. Point n'est besoin de se perdre en conjectures. Les membres de la haute cour constitutionnelle ont une haute conscience de leur rôle dans le contexte actuel. Les différents orateurs lors de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués à Iavoloha ont appelé la sérénité et ont demandé à tous d'accepter le résultat proclamé par la HCC.

Marc Ravalomanana a lui aussi indiqué qu'il accepterait le verdict des juges constitutionnels. On peut donc dire que la messe est dite et que l'unanimité s'est faite à propos de la HCC. Tous ont fait confiance à la sagesse de ses membres. Le calme a régné hier et cela montre la sagesse et la maturité de toutes les parties en présence. La vie de la nation va reprendre comme avant et celui qui deviendra président de la République aura la lourde tâche de faire régner la concorde et de ramener l'unité au sein de la nation.