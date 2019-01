Madagascar: Volley-ball / Coupe de la Zone 7 - Un tournoi de préparation en vueSerge Rasanda

Des matches tests au programme. La fédération malgache de volleyball organisera un tournoi de préparation pour les clubs porte-fanions de la Grande Ile en vue de la XVe édition de la Coupe des clubs champions de la

zone 7. Cette joute régionale prévue en décembre 2018 mais annulée et reportée à cause de la tenue de l'élection présidentielle se déroulera du 3 au 10 février au palais des sports de Mahamasina.

Pays hôte, Madagascar aura droit à six représentants dont les trois premiers au classement national chez les hommes en l'occurrence l'équipe championne, la Gendarmerie nationale volleyball, la dauphine qu'est la Caisse nationale pour la prévoyance et la Jeunesse sportive d'Ambatonilita, classée troisième. Et chez les dames, la Grande Ile sera représentée par son club champion, Stef'auto 501 Atsinanana, BI'AS Analamanga club vice champion et VBCD Analamanga.

Les quatrièmes clubs masculine et féminine aux championnats nationaux complètent la liste des engagées au tournoi de préparation à savoir Cosfa chez les hommes et AMVB chez les dames. La compétition s'étale en trois jours, du 21 au 23 janvier au palais des sports à Mahamasina. Durant ces trois journées, quatre matches dont deux pour les hommes et deux pour les dames seront programmés chaque jour.