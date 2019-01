Madagascar: Basket 3×3 - Un championnat plus élargi

Les membres de l'équipe nationale en vue de l'Afrobasket 3x3.

Le basket 3×3 marque petit à petit son territoire. Les compétitions de basket à trois ouvrent les activités de cette saison pour la fédération malgache de basketball. Ce style de basket attire de plus en plus les jeunes étant une des disciplines olympiques aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le championnat national du basket 3×3 est devenu cette année plus structuré avec une nouvelle formule. Du coup, les ligues régionales seront désormais de plus en plus impliquées car le championnat sera décentralisé depuis les bases.

Le sommet sera cette fois réservé aux U22, c'est-à-dire la catégorie espoir. Lors de l'élaboration du programme d'activités pour la saison 2019, la phase éliminatoires a été prévue se tenir dans les chefs lieux de province et s'étaler en deux mois, février et mars.

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la fédération en décembre, il a été décidé que chaque ligue régionale, c'est-à-dire, les vingt existantes, d'organiser son championnat respectif avant la phase finale. « Nous attendons la réaction de chaque ligue ayant la possibilité d'organsiner son championnat jusqu'au 15 janvier... Nous ne pouvons pas encore établir le programme avant fin janvier », a confié Mihary Randriana, responsable de la commission basketball de masse au sein de la fédération.

« Le coup d'envoi devrait être lancé en cours du mois de février, mais vu que la plupart des matches vont se jouer en plein air, l'organisation ne sera pas facile en cette période de pluie», a souligné ce responsable. « De plus, le calendrier du championnat 3×3 ne devrait pas piétiner celui des championnats 5×5 », a-t-elle poursuivi. Dans le cadre de la promotion du basket 3×3, la commission du basketball de masse essaye d'élargir les catégories concernées. Le « School tournement » est destiné aux jeunes U15 et U18 ans et sera cette année à sa deuxième édition. La version 2019 s'étalera en deux mois, avril et mai.

La phase finale pour les seniors est programmée les 27 et 28 avril dans la capitale. Un autre challenge destiné aux élites et U22 est aussi prévu les 12 et 13 juillet. Toutes ces compétitions comptent dans la détection des joueurs qui formeront l'équipe nationale en vue de l'Afrobasket 3×3. Ce rendez-vous continental en sera à sa troisième édition, cette année. Madagascar prétend abriter la version 2019 après les deux précédentes au Togo. Un championnat zonal et qualificatif précédera la phase finale prévue en mois de novembre.