Ghana: ElectriFI soutient l'expansion de REDAVIA dans le secteur C&I du Ghana

Bruxelles Et Munich — La société de technologie solaire REDAVIA et ElectriFI ont signé un accord de financement d'un montant de 2 millions USD destiné à soutenir l'expansion de REDAVIA dans le secteur industriel et commercial du Ghana, offrant une énergie abordable, fiable et propre générée par le biais de fermes solaires modulaires.

Basée en Allemagne, REDAVIA fournit de l'électricité solaire à des entreprises en Afrique par l'intermédiaire de ses filiales implantées au Ghana, au Kenya et en Tanzanie, et bénéficie d'une solide expérience en matière de conception, fabrication, déploiement et maintenance de fermes solaires. La société cible les entreprises locales dans des secteurs tels que la transformation de produits agro-alimentaires, la fabrication, l'infrastructure publique, l'hôtellerie et l'immobilier.

Afin de développer davantage la location d'actifs solaires au Ghana, REDAVIA Global Asset SCA a obtenu un financement par emprunt d'un montant de 2 millions USD auprès d'ElectriFI, qui sera investi au Ghana parallèlement à un accord de financement par emprunt innovant de 4 millions USD auprès de responsAbility Investments AG.

L'énergie solaire fournie par REDAVIA permet une intégration transparente au sein de l'infrastructure électrique existante d'une entreprise et garantit un bouquet énergétique plus rentable et plus propre, avec des générateurs diesel, des batteries ou en tant que complément à l'électricité connectée au réseau. Ainsi, REDAVIA soutient la réduction des émissions de carbone et accroît son impact sur une société durable.

Dominiek Deconinck, gestionnaire de fonds chez ElectriFI, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à REDAVIA pour fournir une électricité fiable, abordable et propre au monde des affaires local du Ghana. Les fermes solaires et les contrats de location de REDAVIA permettent une grande flexibilité et offrent des niveaux de performance élevés. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet. »

« Cet investissement apportera environ 15 MWp d'actifs solaires photovoltaïques à des acheteurs commerciaux et industriels tels que des établissements d'enseignement, des entreprises agroalimentaires et manufacturières au Ghana », a expliqué Quentin Antoine, responsable des investissements senior chez ElectriFI.

« Nous sommes très fiers de notre présence au Ghana jusqu'à présent et des avantages que nous sommes en mesure d'offrir à nos clients », a déclaré Erwin Spolders, PDG et fondateur de REDAVIA. « Le financement proposé par ElectriFI constituera un tremplin vers l'expansion internationale de notre modèle de distribution réussi au Ghana. »

À propos d'ElectriFI

ElectriFI, initiative de financement de l'électrification, est une structure d'investissement à impact ayant pour mandat d'investir dans des entreprises privées en démarrage et hors-réseau, ainsi que dans des projets axés sur des connexions nouvelles et/ou améliorées ainsi que sur la capacité de production à partir d'énergies renouvelables sur les marchés émergents. Les modèles commerciaux typiques incluent des systèmes solaires domestiques, des mini-réseaux, la production indépendante d'énergie et la production d'énergie captive. Les principaux investisseurs sont la Commission européenne et Power Africa.

ElectriFI est géré par EDFI Management Company NV en étroite association avec les 15 institutions européennes de financement du développement (EDFI) ainsi que de nombreux autres investisseurs aux missions similaires. En savoir plus sur http://www.electrifi.eu et http://www.edfi.eu.

À propos de REDAVIA

REDAVIA fournit de l'énergie solaire aux entreprises et aux communautés en Afrique occidentale et orientale. Le système de REDAVIA repose sur un modèle pré-configuré comprenant des modules solaires et des composants électriques hautement performants. Il est facile à expédier, à installer, à faire évoluer et à redéployer. Les entreprises bénéficient d'une solution énergétique rentable, fiable et propre ne requérant qu'un minimum d'investissements préalables ou de compétences techniques. En savoir plus sur http://www.redaviasolar.com.

Contacts auprès des médias :

REDAVIA

Angelika Kempf

+49-89-2426-8869

a.kempf@redaviasolar.com

EDFI Management Company

Quentin Antoine

q.antoine@edfimc.eu