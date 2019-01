Afrique: CAF awards 2018 - «Ballon d'or africain» - Sadio Mane, Mohamed Salah et Aubameyang en course pour le jackpot

Le Joueur africain de l'année sera connu ce mardi 8 janvier au Centre international de Diamniadio à l'occasion de la cérémonie des Caf Awards. Comme l'année dernière, le trio composé de l'Egyptien Mohamed Salah, du Sénégalais Sadio Mané et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont en courses pour le Ballon d'Or africain. Les autres lauréats qui se sont illustrés dans les autres catégories seront aussi primées lors de cette prestigieuse cérémonie qui a, selon les organisateurs, pris une nouvelle dimension.

Les sommités du football africains se sont donné rendez vous ce mardi 8 janvier à Dakar pour la cérémonie des Caf awards 2018 qui sera organisé à 19h au Centre Abdou Diouf de Diamniadio. Ce sera l'occasion de décerner le nom du meilleur footballeur africain de l'année 2018. Vainqueur de la dernière édition, Mohamed Salah, le seul égyptien à remporter ce trophée, le est encore en lice et sera en concurrence ave le Sénégalais, son dauphin de la précédente édition et non moins partenaire de Sadio Mané au club de Liverpool. Le trio gagnant est complété par le Gabonnais Pierre Emerick Aubameyang, actuel meilleur buteur du championnat anglais. Le «Pharaon» qui a réussi à qualifier son équipe pour le Mondial s'est sans doute ouvert la voie à un second trophée, à son actif, à 26 ans.

Elu récemment footballeur africain BBC de l'année, Salah a terminé la dernière saison avec 32 buts et 10 passes décisives en championnat, 10 buts et 4 passes décisives en Ligue des champions. Le Sénégalais Sadio Mané, a également réalisé l'une de ses saisons les plus abouties au cours de l'année 2018. Avec les Reds de Liverpool, il compte en 2018 dix buts et sept passes décisives en Premier League et dix buts et une passe décisive en Ligue des champions.

Classé en troisième position en 2016 et en deuxième position en 2017, le joueur âgé de 26 ans, garde toutes ses chances pour s'installer sur le podium. S'il est élu, il sera le deuxième Sénégalais à remporter cette distinction individuelle, après El Hadji Diouf. Quant à la vedette gabonaise, Aubameyang, il briguera pour la cinquième ce trophée après avoir été nominé dans le top trois africain (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Cette saison, il s'est, après 20 journées, installé en tête de classement des buteurs avec 14 buts. Depuis le lancement de ce trophée en 1992, seuls le Sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf (2001, 2002), l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004) ont réussi à remporter le trophée africain plusieurs fois d'affilée.

Tout est fin prêt pour l'organisation de ce grand événement. « Tout est cerné pour cet événement de dimension exceptionnelle », assure Antony Bafoe, secrétaire général adjoint de la Caf, chargé du développement et du football, lors de la conférence organisé hier, lundi en marge de de la visite d'une délégation de l'instance dirigeante du football africain à l'île de Gorée. Après la dernière édition, le Africa Awards 2018 prendra, selon Constant Omari, deuxième vice-président de la Caf, une nouvelle dimension lors de cette édition à Dakar. «Après la dernière édition, on a décidé de confier l'organisation de cette fête africaine au Sénégal qui pouvait remplir le cahier de charge. Pour cette organisation, les Etats sont largement associés », confirmant l'apport financier du gouvernement pour les Cafs awards.

Pour Me Augustin Senghor, cet événement dépasse le cadre financier et fête la jeunesse africaine. « Le président Macky Sall a compris que le football africain a besoin des Etats pour organiser. Il faut un budget. Le montant donné par le Sénégal est loin du compte par rapport au budget de la Caf. Nous devons apprendre à valoriser ce qui doit être valorisé au lieu d'insister sur des montants », a souligné Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre de la Caf. L'apport du Sénégal pour cette cérémonie, révèle-t-on, s'élève à 500 millions de FCfa.