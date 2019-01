Tunisie: Le taux d'inflation s'établit à 7,5%

D'après les résultats définitifs de l'enquête des prix à la consommation du mois de décembre 2018, publiés par l'INS, le taux d'inflation a connu des augmentations successives allant de 6,9% en janvier 2018, à 7,8% au mois de juin, suivi d'une stabilité à 7,4%, durant la période de septembre à novembre 2018, pour atteindre le niveau de 7,5%, au mois de décembre 2018.

L'inflation sous-jacente atteint 8%

Le taux d'inflation sous-jacente « hors alimentations et boissons et hors énergies » s'est établi à un niveau de 8%. Les prix de produits libres (non administrés) ont évolué de 8,3%, sur une année, contre 4,9% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 6,9%, contre 2,3% pour les produits administrés.

Renchérissement des produits alimentaires et boissons de 6,2%

Les prix des produits alimentaires et boissons ont évolué de 6,2%, durant l'année 2018. Cette augmentation provient essentiellement de la hausse des prix du lait, des dérivés du lait et des œufs de 11,2%, des viandes de 10,7%, des fruits de 6,2% et des poissons de 5,9%. Les prix des boissons ont augmenté de 7,8%, sous l'effet de la hausse des prix des eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 7,1% et des prix des cafés et thé de 9,5%.

Les prix des boissons alcoolisées et tabac ont connu un accroissement de 0,5%, en glissement annuel suite à la hausse des prix des boissons alcoolisées de 7,2%.

Les prix des articles d'habillement et chaussures se sont amplifiés de 8,6% en glissement annuel, en raison de l'évolution des prix des chaussures de 9,5%, des vêtements de 8,3%, des tissus de 8,5% et des accessoires de 8,6%.

Le groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles a connu une hausse de 6,1% en glissement annuel, du fait de l'enchérissement des loyers de 5,2%, des tarifs d'entretien des logements de 15,2% et les tarifs de l'électricité et gaz de 5,5%.

Les prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer ont, également, augmenté de 9,3%, durant l'année 2018, suite au renchérissement des meubles, tapis et autres revêtements de 8,8%, des appareils ménagers de 8,8%, des verrerie, vaisselle et ustensiles de 9,9% et des biens et services d'entretien courant du foyer de 10,2%.

Pour les prix du groupe santé, ils ont enregistré un accroissement de 4,8%, suite à la hausse des prix des médicaments de 5% et des prix des services ambulatoires privés de 6,1%.

Une amplification des prix de l'ordre de 13,3% est également observée au niveau des tarifs du groupe transport, suite à l'augmentation des prix de véhicules de 16,1%, des dépenses d'utilisation des véhicules de 13,2% et des services de transport de 9,7%.

De même, les prix du groupe communication ont connu une hausse de 1% en glissement annuel, suite à l'augmentation de matériel de téléphonie de 2,4% et des prix des services de téléphonie et internet de 0,8%.

Sur un an, les prix du groupe enseignement ont progressé de 8%, du fait des augmentations des tarifs de l'enseignement préscolaire et de base de 6,6% et de l'enseignement secondaire de 10,4% et des prix des fournitures scolaires de 10,0%. Les prix des manuels scolaires ont connu une stabilité.

Les tarifs des services de restauration et hôtels demeurent sur un trend haussier, enregistrant un bond de 10,0%, suite à la progression des prix des services des restaurants et cafés de 8,7% et les services d'hébergement de 19,3%. Les prix des autres biens et services sont en hausse de 11,9%, sous l'effet de l'augmentation de prix des soins personnels et les effets personnels de 14,4%, soins personnels de 12,1%, les prix des assurances voitures de 1,8% et les prix des services financiers de 7,5%.

Les prix à la consommation en hausse de 0,5%

En décembre 2018, l'indice de prix à la consommation a augmenté de 0,5%, par rapport au mois de novembre 2018, et ce en raison de la remontée des prix du groupe alimentation et boissons de 0,5%, suite à la hausse des prix des viandes ovines de 1,8%, des œufs de 1,2% et des chocolats et gâteaux de 0,9%.

De même, les prix des articles d'habillement et chaussures ont évolué de 1,6%. Ainsi, les prix des vêtements d'hiver ont augmenté de 1,7% et des chaussures de 1,6%.

Les prix du groupe transport ont enregistré une hausse de 0,5 %. Les prix des véhicules se sont bonifiés de 1,2% et les prix des dépenses d'utilisation des véhicules de 0,3%.

Les tarifs des services de restauration et hôtels demeurent en hausse avec un taux de 0,7% sur un mois, suite à la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 0,4% et les services d'hébergement de 2,2%.

L'INS a précisé qu'à partir de janvier 2019, les résultats de l'inflation seront publiés sur l'année de base 2015, au lieu de l'année de base 2010.