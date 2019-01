Gabon: Coup d'état avorté - «Le chef du commando des putschistes arrêté, deux autres tués»

L'appel au soulèvement populaire lancé par le lieutenant Kelly Ondo Obiang a avorté dans l'œuf. En effet, le militaire qui s'est déclaré comme étant un commandant adjoint de la garde républicaine a pris d'assaut la radio et la télévision gabonaise pour appeler le peuple au soulèvement hier, lundi 7 janvier 2019, aux environs de 4 heures du matin. Suite à cet appel à l'insurrection, il est arrêté par l'armée nationale, deux de ses complices tués et un autre en cavale.

Le peuple gabonais a échappé à une tentative de coup d'Etat initié par Kelly Ondo Obiang, un commandant de la garde républicaine (Gr).

En fait, il s'est introduit dans les locaux qui abritent la radiotélévision de l'Etat avec cinq autres militaires hier, lundi 7 janvier 2019, aux environs de 4h du matin, nous apprend France 24.

Tout semble découler du traditionnel discours que le président Ali Bongo a adressé à la Nation, le soir du nouvel an, depuis le Maroc où il se trouve.

Victime d'un accident vasculaire cérébral (Avc), le président Bongo a été admis dans un hôpital en Arabie Saoudite, puis à Rabat, au Maroc, depuis des semaines.

Une absence qui n'a pas manqué d'alimenter les débats dans le landerneau politique gabonais, les opposants remettant en cause la capacité du président à diriger le pays vu son état de santé critique. Cette situation aurait motivé le lieutenant Obiang à appeler le peuple gabonais au soulèvement national.

Dans une vidéo parue à la télévision nationale Gabonaise, le putschiste s'est ainsi adressé à ses compatriotes : « que les membres des forces de défense et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme avec comme mission d'écrier le peuple dans la rue.

Ensuite au peuple gabonais et à la jeunesse en particulier : chers jeunes, il est temps de prendre votre destin en main, l'heure a sonné et le jour tant attendu est arrivé, ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux cotés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos.

Alors si vous êtes en train de manger ou de prendre un verre arrêtez, si vous dormez réveillez vous et réveillez tous vos voisins, dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages, levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en investissant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics jusqu'à ce que nous mettions hors d'état de nuire tous les ennemis de la république. La victoire de ce lundi 07 janvier 2019 doit être celle du peuple gabonais soutenu par l'armée ».

En prononçant un discours aussi salé, le commandant adjoint Obiang qui s'attendait peut-être à une insurrection et à un soulèvement du peuple Gabonais, a eu droit à un retour de bâton.

En effet, dans un entretien téléphonique qu'il a accordé à France 24, le ministre Guy Bertrand Mapangou, porte-parole du gouvernement a déclaré que la situation est sous contrôle et le lieutenant Obiang a été arrêté, deux de ses hommes tués et que dans les prochaines heures, le dernier putschiste en fuite sera arrêté et remis aux forces de l'ordre.

Il a appelé dans la foulée le peuple gabonais à plus de vigilance et de patriotisme, avant le retour sous peu du président Ali Bongo.