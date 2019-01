Afrique: Aubameyang, Mané, Salah - Qui sera meilleur joueur africain de l'année ?

C'est le jour J. Ce mardi à Dakar, la CAF (Confédération africaine de football) tient son édition 2018 des Awards. La cérémonie de récompenses des meilleurs acteurs de l'année. En attraction, le prix de Meilleur joueur africain de l'année.

En lice, trois joueurs d'exception. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

Déjà lauréat en 2016, l'attaquant d'Arsenal court derrière un second sacre. Après être passé de Dortmund chez les Gunners, l'ancien Stéphanois a gardé ses standards en termes de ratio de buts marqués. Soit 43 matchs disputés, 26 buts et 8 passes décisives.

Lauréat en titre, Mohamed Salah, est d'après les observateurs, le grand favori à a propre succession. Et on voit mal comment le trophée pourrait échapper à l'ancien de Chelsea qui a totalisé 43 buts et 15 passes décisives en 56 rencontres l'année écoulée.

Toujours nommé ces deux dernières années, Sadio Mané va encore voir filer le titre sur ses terres. Le joueur de Liverpool a le plus fiable ratio des trois nominés avec 23 buts et 4 passes décisives en 59 matchs.

Outre cette distinction, on connaitra la meilleure joueuse de l'année entre les Nigérianes Asisat Oshoala et Francisca Ordega et la Sud-africaine Thembi Kgatlana, sensation de la dernière CAN féminine.

Aliou Cissé, Hervé Renard et Moine Chaabani sont en lice pour le Meilleur entraineur masculin.

On connaitra également le plus beau but ainsi que l'équipe-type de l'année. des nouveaux aux CAF Awards.

Au total, 11 trophées seront décernés au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Dakar.

Meilleur jeune de l'année

Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmunmd)

Wilfred Ndidi (Nigeria & Leicester City)

Franck Kessie (Cote d'Ivoire & AC Milan)

Meilleur entraineur équipes hommes

Moine Chaabani (Espérance)

Herve Renard (Maroc)

Aliou Cisse (Sénégal)

Meilleur entraineur équipes féminines

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Joseph Brian Ndoko (Cameroun)

Thomas Dennerby (Nigeria)

Equipe masculine de l'année

Madagascar

Mauritanie

Ouganda

Equipe féminine de l'année

Cameroun

Nigeria

Afrique du Sud