Sénégal: El Hadji Diouf - «Je vais travailler désormais avec Me Senghor pour apporter la premiere CAN au Sénégal »

L'ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, a annoncé qu'il va travailler avec Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, pour aider le Sénégal à remporter un premier trophée de la Coupe d'Afrique des nations (Can).

«Je vais travailler désormais, avec le président de la FSF Me Senghor pour apporter la première Coupe d'Afrique au Sénégal », a-t-il déclaré, lors d'une visite d'une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) et de joueurs de légendes du football africain à l'île de Gorée.

L'ancien attaquant des Lions est convaincu que l'équipe du Sénégal peut réussir là où sa génération avait échoué en 2002 au Mali, avec une finale perdue devant le Cameroun. « Cette Génération actuelle est plus talentueuse que la nôtre. Maintenant, je vais venir l'épauler. Je sais je suis un porte-bonheur.

Ce qui m'a manqué en allant jouer la finale de la Can et de la perdre, je sais que on peut l'avoir aujourd'hui. Si on met tout cela ensemble, on est capable de jouer et de gagner la finale. Mais aussi, l'offrir au Sénégal et c'est cela qui reste.

Que ce soit Me Augustin Senghor ou moi », soutient-il. L'ancien double Ballon d'or n'en reste pas moins critique sur le football africain estimant que le football sénégalais manque de caractère. «Le football africain n'a jamais manqué de talents.

On a de bons joueurs maintenant mais c'est le caractère qui manque. L'Afrique était représentée par cinq équipes à la Coupe du monde en Russie. Elles ont toutes été éliminées au premier tour», relève t-il.

Poursuivant son propos, il ajoute : « L'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018 n'est pas très talentueuse par rapport à nos équipes mais elle a du caractère. C'est aux entraîneurs de l'inculquer à l'équipe. La preuve quand l'équipe de France vous mène 1 à 0, vous ne pourrez jamais revenir ».

«EN CE MOMENT, MOHAMED SALAH EST PLUS EN FORME »

Interpellé sur le futur Ballon d'Or africain, El Hadji Diouf pense que Mohamed Salah a pris une avance pour remporter le trophée.

« En ce moment, Mohamed Salah est plus en forme. Notre footballeur Sadio Mane n'est pas aussi très aidé par son coach qui l'a sorti lors des trois derniers matchs. Je ne dirai pas que Salah ne le mérite pas.

Il a fait une belle saison, il a marqué des buts et il est décisif. Mais j'espère que Sadio Mane va gagner», indique-t-il.

Le double Ballon d'Or sénégalais de confier : «Je recommande aux jeunes footballeurs de travailler, de croire en eux et de dire que c'est possible. Le plus important c'était d'ouvrir le bal et je l'ai fait. Maintenant, c'est aux jeunes de vouloir me succéder. C'est cela le plus important ».