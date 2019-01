Angola: Manuel Augusto discute de la coopération avec son homologue dominicain

Luanda — Le ministre angolais des Relations Extérieuères, Manuel Domingos Augusto, a abordé mardi, à Saint-Domingue, avec son homologue de la République Dominicaine, Miguel Vargas, des questions relatives à la coopération bilatérale et aux affaires internationales.

Selon un communiqué de presse de ce portefeuille, Manuel Augusto a exprimé l'intérêt de l'Angola à progresser dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, du tourisme et des mines, en tirant parti de l'expérience et de la technologie du pays des Caraïbes.

Il a reconnu qu'au cours des deux dernières décennies, l'économie de la République Dominicaine avait connu la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance moyen du PIB réel de 5,4% entre 1992 et 2014.

Le PIB en 2014 et 2015 a atteint 7,3 et 7,0 %, respectivement, étant la neuvième plus grande économie d'Amérique Latine et la plus grande des Caraïbes et de l'Amérique centrale. Manuel Augusto s'est également entretenu avec son homologue, qui préside le Conseil de sécurité des Nations unies en janvier, entre autres, sur la situation en République Démocratique du Congo et au Gabon.

La République Dominicaine est la destination la plus visitée des Caraïbes. Les terrains de golf sont les principales attractions touristiques.

Le tourisme apporte plus de 7 milliards de dollars par an pour ce pays, signale-t-on.