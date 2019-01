Afrique du Nord: Le Qatar, le Liban et la Libye invités

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs engagés en prévision de la 30e session ordinaire du Sommet arabe, prévu le 31 mars prochain à Tunis.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a informé son homologue qatari des préparatifs de la Tunisie pour réunir les conditions de succès à cet événement qui, d'après Jhinaoui, constitue « un jalon sur la voie de l'impulsion de l'action arabe commune ».

Jhinaoui a, par la même occasion, appelé l'Etat du Qatar à continuer de soutenir l'économie tunisienne à travers l'injection des investissements dans les secteurs prometteurs, saluant le développement du rythme des échanges commerciaux et de la coopération technique entre les deux pays.

De son côté, Cheikh Mohamed Ibn Abderrahmane Al-Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, a réaffirmé la détermination de son pays à contribuer au succès du Sommet de Tunis, ajoutant que l'Etat du Qatar participera aux travaux de ce sommet avec une délégation de haut niveau.

« Le Qatar s'engage à poursuivre ses efforts pour soutenir l'économie tunisienne », a-t-il dit, cité dans le même communiqué.

Les deux responsables ont souligné la volonté commune de renforcer les relations de partenariat dans divers domaines.

Par ailleurs, le ministre représentant spécial du président de la République, Lazhar Karoui Chebbi, a remis, hier, à Beyrouth, un message écrit du président Béji Caïd Essebsi à son homologue libanais, Michel Aoun, l'invitant à prendre part aux travaux du 30e Sommet arabe, prévu le 31 mars prochain à Tunis.

Selon une source de la Présidence de la République, Michel Aoun a confirmé sa participation à la tête d'une délégation, se félicitant d'accueillir, prochainement, à Beyrouth, le président Caïd Essebsi qui participera aux travaux du Sommet économique de la Ligue arabe les 19 et 20 janvier.

Dans son message, le chef de l'Etat s'est dit convaincu que la présence du président Michel Aoun au Sommet de Tunis contribuera fortement à enrichir le contenu des travaux et à œuvrer à la réalisation de leurs objectifs, en ce qui concerne la sécurité dans la région, la défense des causes arabes et la promotion de la coopération interarabe.

Le président Caïd Essebsi s'est félicité du niveau atteint par les relations fraternelles tuniso-libanaises, réitérant la détermination à œuvrer en vue de les consolider et de renforcer la concertation et la coordination sur les questions arabes, la situation dans la région et l'impulsion de l'action commune.

L'entretien a notamment porté sur les questions de l'heure et la situation dans la région. Il s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Beyrouth, Karim Boudaly.

D'autre part, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a adressé au président du Conseil présidentiel libyen, Fayez Al-Sarraj, une invitation à participer au 30e Sommet arabe prévu le 31 mars 2019 à Tunis.

Le ministre conseiller spécial et émissaire spécial du président de la République, Habib Essid, a remis, hier à Tripoli, un message écrit à ce sujet du président Béji Caïd Essebsi au président du Conseil présidentiel libyen.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre entre Habib Essid et Fayez Al-Sarraj a permis d'examiner l'évolution de la coopération tuniso-libyenne et les moyens de la développer dans tous les domaines.

Elle a également donné lieu à un tour d'horizon de l'ensemble des questions d'intérêt commun, d'après le même communiqué.