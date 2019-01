Tunisie: Maîtriser à distance la consommation

Ce prêt sera mobilisé pour l'amélioration de la qualité des services de la Steg ainsi que la concrétisation de la première phase du projet Smart Grid dans le gouvernorat de Sfax qui compte 10% des abonnés de la société. D'où l'installation de 400 mille compteurs intelligents dans ce gouvernorat qui vont, certes améliorer les services rendus aux citoyens et leur fournir les informations fiables sur leur consommation.

Ce projet pilote fera de la Steg la première entreprise publique appartenant au continent africain à déployer le réseau électrique intelligent pour une meilleure gestion des réseaux énergétiques.

La Société nationale de l'électricité et du gaz (Steg) a misé, depuis sa création, sur la quantité des branchements au réseau d'électricité. Aujourd'hui, son objectif primordial est la qualité des services, à travers la modernisation des technologies (Smart Grid).

Ce réseau se veut un nouveau instrument de maîtrise à distance de la consommation et d'alimentation d'électricité du client. A travers ce réseau, la Steg pourra assurer automatiquement l'alimentation en électricité, gérer la demande et informer le client de la quantité d'électricité consommée, si elle dépasse le seuil.

Compteurs intelligents

La société aura ainsi une vison claire en ligne et en temps réel pour commander à distance le réseau dans sa totalité.

Cet instrument aidera à mieux gérer les pics de consommation, notamment durant la saison estivale. L'objectif principal est de contrôler à distance les actes de fraude et d'intervenir à temps. La Steg a décidé , à cet effet, de ne plus acheter les compteurs traditionnels électroniques ou électromécaniques, qui seront remplacés par une infrastructure informatique adaptée (compteurs intelligents). Ce réseau intelligent sera réalisé entre 2018 et 2020, dans un district choisi, doté d'une infrastructure et une plateforme adaptées.

Un autre projet non moins important sera lancé par la Steg : c'est celui du stockage de l'énergie électrique à travers le pompage hydraulique, qui permettra de consommer de l'électricité en périodes de pic.

Ce projet stratégique, parmi d'autres, contribuera à l'introduction des énergies renouvelables, sachant que d'ici 2020, la Steg produira le 1/3 des 1.000MW programmės dans le cadre de la première vague des projets qui vont être réalisés de 2017 à 2020.

Chaque deux ans, la Steg veille à l'installation de centrales électriques, avec des coûts élevés, moyennant 500 à 600 millions de dinars. Un investissement annuel de 630 millions de dinars est consacré à la production.

Deux centrales de production de l'électricité seront réalisées prochainement entre 2019 et 2020, deux turbines à gaz à Mornaguia et Radès avec une capacité de 600 MW et 450 MW. La production de ces centrales couvrira la demande d'électricité durant la saison estivale en 2019 et 2020.