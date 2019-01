Tunisie: Une différence de niveau ...

Pas un jeu développé, pas une possession de balle qui verticalise le jeu, mais un énorme réalisme et une gestion rationnelle des moments forts, voire une énorme réussite (chance aussi). Le CA, malgré les absents, a réussi à se créer des occasions, à dominer la première mi-temps et le début de la seconde, mais sans pouvoir marquer et protéger ses bois. Sa défense naïve, ses défenseurs très faibles, amateurs, lui ont joué de mauvais tours. C'est là toute la différence entre l'EST et le CA : il y a une culture du savoir-gagner dans l'EST, et une naïveté et un manque de métier dans le camp clubiste.

L'EST, dans un jour sans et bloqué par le CA, a pu l'emporter devant ce CA volontaire mais qui a fini par perdre et marquer un coup d'arrêt. Ceci s'explique par deux éléments : la qualité des individualités pèse lourd dans le camp espérantiste. Blaïli , avec deux passes décisives, Khenissi qui marque un doublé précieux sur deux occasions et Jeridi, auteur d'une parade décisive en première mi-temps, ont été décisifs pour leur équipe.

Du côté clubiste, seul Chammakhi a émergé du lot. Toutes les autres individualités ont alterné le bon et le mauvais et « gaffé » pour offrir la victoire au frère ennemi. Deuxième élément, la qualité de la défense, à notre avis plus soudée (moins perméable) à l'EST qu'au CA. Chaâbani et Ellili, ils ont fait de leur mieux.

On ne peut trop reprocher à l'entraîneur clubiste qui avait des joueurs et des solutions moins valides que son collègue. Score sévère ? Peut-être qu'un nul aurait été plus « équitable », mais le foot de haut niveau n'a jamais été équitable et affectif. Il sourit au plus chanceux, au plus réaliste, à celui qui ait gérer ses temps forts et qui ne cherche pas à limiter la casse.

Réglages avant la Ligue des champions

A notre avis, l'EST n'aura aucun souci à remporter le titre de champion. Elle n'a aucun adversaire qui peut la concurrencer en ce moment. C'est elle qui sait gagner, qui compte sur des joueurs bien payés et qui font la différence même sans trop convaincre. Le derby d'avant-hier a conforté la valeur de Blaïli qui reste le créateur de l'équipe. C'est quelqu'un qui aime les courses balle au pied, qui sait décrocher et servir ses équipiers.

Les deux buts de Khenissi, c'est deux « assists » de sa part. Jeridi et Khenissi, avec Coulibaly et Kom, restent les piliers de cette équipe, mais les autres n'ont pas bien joué avec un pressing clubiste qui les a désarçonnés. Derbali, Machani, Chaâlali, Bguir et Ben Mohamed ont mal joué. Ils avaient du mal à porter le danger et à arrêter l'élan des clubistes. En Ligue des champions, ce ne sera pas aussi évident, les erreurs se payent cash. Chaâbani a quelques jours pour redynamiser son équipe, pas très convaincante.

Quant au CA, c'est une défaite frustrante qui aurait pu être évitée. Le problème de cette équipe est la faible valeur technique, souvent compensée par le courage, la puissance et l'appui du public. On a bien vu que Darragi et Dhaouadi n'avaient plus les jambes d'il y a 10 ans pour rayonner au derby, et on a surtout mesuré encore une fois à quel point la défense clubiste est prenable. Charfi (lourd dans les sorties), Belkhither et Abdi (catastrophiques en couverture et en marquage), Ifa et le jeune Salhi (qui devaient supporter le poids du match et commettre des erreurs), ce n'est pas avec cette défense et ces joueurs que le CA peut évoluer en Ligue des champions.

Même Khelil et Ayadi restent loin de ce qu'une compétition de haut niveau exige. On n'aimerait pas être à la place de Chiheb Ellili avant le match de Constantine. Avec la qualité des joueurs qu'il a, il ne peut pas faire mieux. C'est un problème de qualité que les blessures et les bons résultats ne peuvent dissimuler. CA et EST ont besoin de régler beaucoup de détails avant d'aller vers l'Afrique.