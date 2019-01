Tunisie: Un derby, des promesses

Ce vendredi, l'Espérance Sportive de Tunis va reprendre le chemin de la Ligue des champions africaine sur une note allègre suite à sa victoire ô combien précieuse sur le Club Africain au terme d'un derby qui a eu lieu sur un terrain d'«exil» à Monastir.

C'est l'enseignement majeur que l'on tire du duel entre les frères-ennemis que sont l'EST et le CA qui auront à mettre de côté la compétition locale ce week-end pour entrer en lice dans celle continentale pour le compte de l'étape des poules.

En effet, le moral compte énormément dans ce genre de situations dans la mesure où il influe directement sur la suite du parcours des joueurs et de l'équipe en général.

Du coup, la victoire, quoique difficile, réussie par l'Espérance aux dépens du CA à Monastir, donnera certainement des ailes à la troupe à Mouîne Chaâbani qui aura à effectuer un difficile déplacement ce vendredi même à Conakry où elle aura à croiser le fer avec une vieille connaissance appelée Horoya Conakry dans le cadre de la première journée de la Champions League.

C'est d'ailleurs ce que cherchaient l'EST et le CA avant le derby joué loin des yeux mais nullement loin des cœurs des supporters des deux grands protagonistes qui l'ont, contrairement à leurs habitudes, suivi sur le petit écran pour les raisons que tout le monde connaît et auxquelles personne n'accorde le moindre alibi.

Des signes rassurants pour l'EST

Le derby aura été une nouvelle occasion pour mettre en exergue la force de frappe de l'EST qui vient de donner la preuve qu'elle possède un mental de fer et une grande confiance en sa supériorité à plus d'un titre.

Le choc de la capitale, plutôt de Monastir, n'était pas du tout gagné d'avance pour l'Espérance. Car même les plus optimistes des «Sang et Or» n'ont pas exclu la possible perte de points dans ce match que ce soit sur un score de parité ou même par une défaite que seul le CA était capable d'infliger à l'Espérance ces derniers temps. C'est que le club de Bab Jedid fait peau neuve en affichant une forme spectaculaire ponctuée de pas moins de cinq victoires d'affilée sur les plans local et africain. Le bras de fer était donc indécis sur le papier et chacune des deux équipes avait sa chance d'avoir le dernier mot dans cette explication qui s'annonçait très équilibrée et très prometteuse.

En témoigne d'ailleurs le score réalisé à la mi-temps (1-1) suite aux buts de Yassine Khénissi pour l'EST (16') et Yassine Chamakhi pour le CA (28'). On assistait même à un chassé-croisé au niveau des opérations offensives, voire à une timide supériorité des «Rouge et Blanc» en première mi-temps qu'ils auraient pu gagner sans équivoque vu les occasions nettes qu'ils s'étaient créées et loupées.

On dit souvent que les grands clubs réussissent toujours leur deuxième mi-temps en raison de leurs prédispositions physiques et tactiques et de leur force mentale qui réfutent le nivellement et le partage. Et c'est ce que l'Espérance a bien démontré en deuxième période par sa détermination de rentrer à la capitale avec les précieux trois points de la victoire voracement convoités même si son interlocuteur s'appelle le Club Africain.

Et le rouleau compresseur «sang et or» de se mettre en marche grâce à des assauts offensifs à répétition. Lesquels assauts ont fini par mettre à nu les limites physiques du CA qui n'a pas pu suivre, pour longtemps, le rythme frénétique imposé par les poulains de Mouîne Chaâbani. Dix minutes après la reprise, le même Yassine Khénissi va signer le but de la victoire de son équipe. Ce dernier, qui a repris du poil de la bête, vient ainsi de chasser le buteur clubiste Yassine Chamakhi de la première place du classement des buteurs dans laquelle ils cohabitaient avant le match. Cela en dit long sur les ambitions de l'Espérance en championnat et augure d'une forme rassurante du doyen des clubs tunisiens.