Tunisie: Du grand art sur grand écran

Après deux projections réussies de la comédie musicale : «Lucrèce Borgia», mise en scène par Denis Podalydès, d'après le texte de Victor Hugo, et la célèbre œuvre de Shakespeare «Roméo et Juliette» qui a été mise en scène par Eric Ruf et interprétée par la Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française, trois créations sont encore à découvrir : «Cyrano de Bergerac», «La nuit des rois» et «Le misanthrope».

Dès ce soir, donc, à partir de 16h00, sera transmise en direct de Paris, la comédie musicale «Cyrano de Bergerac», mise en scène par Denis Podalydès, d'après le texte d'Edmond Rostand. «Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le fait aimer et y rester». C'est dans cet esprit que Denis Podalydès s'est emparé du plateau de la salle Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce... tous les genres sont présents pour faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français !

Le programme se poursuivra le lundi 14 février, à partir de 19h15, avec la présentation en avant-première de la toute nouvelle création de Thomas Ostermeier «La nuit des rois» d'après le texte de William Shakespeare. Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d'interprétation, Thomas Ostermeier, à travers une intrigue amoureuse placée sous le signe du travestissement, souligne combien l'éveil du désir peut être vertigineux et la question du genre, troublante.

Le mardi 26 mars, le programme de la saison se clôturera en beauté avec «Le misanthrope» de Molière, mise en scène par Clément Hervieu-Léger et interprétée par la Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française. Cette comédie donne à voir une société libérée de l'emprise parentale et religieuse, dont le vernis social se craquelle lorsque surgit le désir. En effet, poussés à bout par le radicalisme du personnage principal, Alceste, qui est prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages de la pièce dévoilent, le temps d'une journée, les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point.

Des rendez-vous incontournables à ne pas manquer !