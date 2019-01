Sénégal: Mamadou Seck - «L'outil de validation ou d'invalidation des candidatures est à questionner»

Selon le Coordonnateur du programme Démocratie, gouvernance politique et processus électoraux de l'Institut de Gorée, goConseil constitutionnel, en invalidant 657 806 parrainages au niveau de 20 candidats à la candidature pour la présidentielle pour «autres motifs non régularisables», n'a pas aidé davantage dans le contrôle des listes de parrainage.

Interpellé par Sud quotidien hier, lundi 7 janvier, sur le processus de validation des signatures mise en place, Mamadou Seck a déploré le non-partage par les sept juges constitutionnels des outils de contrôle et de validation des fiches de parrainages, tout en indiquant par ailleurs que le logiciel utilisé dans le contrôle des signatures pose problème.

«Il faut d'abord se rappeler des controverses ayant présidé l'adoption de la loi sur le parrainage. Ces difficultés actuelles viennent corroborer les appréhensions. Il convient de reconnaître que la plupart des parties prenantes sont prises au dépourvu notamment concernant le nombre élevé de candidatures recalées.

L'utilisation de l'outil de validation ou d'invalidation des candidatures est à questionner sous plusieurs aspects. En effet, le logiciel utilisé, à ma connaissance n'a nulle part été mentionné dans le cadre juridique encadrant l'étape du parrainage.

Ceci peut ne pas empêcher son utilisation, encore faudrait-il en amont le présenter aux parties prenantes, expliquer sa conception, clarifier sur les auteurs de ce logiciel et au moment de sa finalisation effectuer des tests devant toutes les parties prenantes qui auraient pu y jeter un regard critique pour sa perfection ; car dans tous les cas, un logiciel répond à des attentes et fait suite à une programmation faite par des hommes qui ont des objectifs précis à viser.

Ces objectifs ne peuvent pas être fixés par uniquement des techniciens qui n'ont peut-être pas saisi l'esprit et la lettre du parrainage.

Dans la réalisation de ce logiciel, il aurait fallu intégrer un certain nombre de principes à l'aune desquels on peut apprécier le niveau de performance et d'intégrité d'un processus électoral selon les normes et standards internationaux : participation, intégrité, consensus».

Des explications attendues sur les rejets pour «autres motifs non régularisables »

«S'agissant des rejets pour «autres motifs non régularisables», le Conseil constitutionnel doit être explicite car les rejets me paraissent difficilement acceptables s'il s'agit d'erreurs matérielles que l'on peut quand même corriger.

Qui peut le plus peut le moins dans la mesure où les rejets pour motifs de doublons sont plus graves car mettant en cause sûrement dans certaines situations, l'intégrité des citoyens qui, de mauvaise foi, ont parrainé une ou plusieurs listes.

Le Conseil aurait pu, pour certaines erreurs, permettre aux candidats de corriger tout comme il l'a été permis pour les doublons qui relèvent pourtant d'une infraction punie par la loi électorale.

Par ailleurs, il serait pertinent que certains des candidats à la candidature jettent un regard critique sur leurs dispositifs, la maitrise de tout le processus et la compétence des équipes mises en place pour collecter les signatures.

On aurait pu protéger le Conseil constitutionnel, dans un contexte de suspicion, en mettant en place une instance ad hoc multipartite qui aurait servi de tampon, techniquement outillée pour traiter les dossiers et ensuite transmettre les résultats au Conseil constitutionnel».

«La loi sur le parrainage vient contrôler une inflation de candidats mais ne devrait pas...»

«Dans la perspective des prochaines consultations électorales, il serait loisible d'évaluer la loi et le cas échéant, de procéder à des corrections, mais sur la base d'une approche consensuelle, inclusive et participative.

Notre rapport au pouvoir étant relativement complexe, la loi sur le parrainage vient contrôler une inflation de candidats mais ne devrait pas causer des injustices, priver à la démocratie son dynamisme, rétrécir le spectre des offres programmatiques et les opportunités d'expressions plurielles ; ce qui pourrait impacter négativement la participation, principe mon moins important permettant de questionner la base de légitimité des élus».