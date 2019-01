Sénégal: Timide campagne arachidière 2018/2019 - OPS et huiliers, pointés du doigt !

La campagne arachidière 2018/2019 se déroule timidement dans la quasi-totalité des points focaux de collecte du territoire national.

Une situation préoccupante pour les Opérateurs privés stockeurs (Ops) qui indexent les huiliers notamment Copéol de jouer dans le dilatoire. Mais aussi une désinvolture de la part des banques à accorder des ressources financières pour une bonne tenue de ladite campagne.

Officiellement ouverte depuis le 3 décembre dernier, la campagne arachidière 2018/2019 semble battre de l'aile dans bien des localités comme Kaolack, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor.

Une situation largement tributaire des Opérateurs privés stockeurs (Ops) qui jouent dans le dilatoire.

A cela, s'ajoute l'inertie des banques à consentir des ressources monétaires nécessaires à une bonne campagne arachidière. Un mal être ressenti chez les producteurs depuis le 25 décembre dernier à Kaolack avec la cessation de paiement.

Ainsi selon El Hadj Bou Goumbala, président régional des opérateurs de Kaolack: «Il est inadmissible que l'Etat du Sénégal subventionne le prix du kilogramme d'arachide à 65 F CFA passant ainsi de 145 au plan mondial à 210 FCFA au niveau national pour permettre à ses huiliers de se tirer d'affaires et par ricochet assurer un ban déroulement de la campagne arachidière au profit des cultivateurs et que ces huiliers s'offrent le droit de devoir acheter seulement les arachides de ceux qui ont bénéficié de leurs entrants, oubliant que la subvention, c'est l'argent du contribuable».

Et de poursuivre: «C'est ce qui explique cette timide campagne, qui tarde à prendre sa vitesse de croisière.

Mais, j'ose espérer que tout va rentrer dans l'ordre dans les jours à venir. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural vient de boucler une visite de travail dans la localité au cours de laquelle, il était question d'aplanir les difficultés». A Kaffrine, la situation est similaire.

«Ici, nous constatons d'importants tonnages d'arachide d'huile achetés, des dépôts, des semences. La campagne bat de l'aile pour le moment. Certes, les gens spéculent en connivence avec les opérateurs mais l'espoir est permis. Tout va rentrer dans l'ordre», confie un acteur sous anonymat.

A Kolda, difficile de rencontrer un producteur d'arachide ayant vendu ses graines dans le circuit officiel, nous confie notre correspondant. «Au Fouladou, les Bana Bana occupent le marché. Le circuit officiel tarde à trouver de l'argent pour acheter. Pis, certains points de collecte commencent à délivrer des bons.

Avec un risque énorme pour les producteurs». Dans bien des communautés rurales de Kolda comme Bagadadji, Médian Yéro Foulah, A Saré Moussa Méta commune de Saré Bidji, le gérant a commencé à distribuer des bons aux producteurs.

«Il avait simplement parlé de deux jours et une semaine que nous attendons encore», explique Mr Diao, un producteur inquiet. Même constat dans la commune de Médina Elhadji avec le point de collecte de ce chef-lieu de commune et Médina Alpha Sadou où les paysans sont obligés de «noter».

C'est-à-dire de déposer les graines en crédit avec le risque de courir derrière l'argent dû pendant plusieurs semaines. «Nous sommes contraints car il y a beaucoup de risques aussi de garder sa production à la maison avec les incendies ou autres prédateurs», dira Alimou.

A Sédhiou et Ziguinchor, le temps semble jouer en défaveur des cultivateurs et Ops qui ne savent plus sur quel morceau de Mozart est jouée cette présente campagne, confirment nos correspondants respectifs...

ZIGUINCHOR - COMMERCIALISATION ARACHIDIERE : Les Ops en colère menacent de bloquer la campagne

A peine a-t-elle démarré que les acteurs qualifient déjà cette campagne de commercialisation arachidière de très catastrophique.

Des dizaines et des dizaines de camions chargés de graines d'arachide stationnés devant l'usine attendant d'être déchargés, les Opérateurs privés stockeurs crient leur colère face aux opérations de déchargement qui s'effectuent à pas de caméléon à l'usine SOnacos de Ziguinchor.

« Près de 97 camions sont là stationnés et chaque jour, la Sonacos n'en fait entrer que cinq ou six, ce qui est inadmissible ... », lance avec dépit le Président des Opérateurs Privés Stockeurs de Ziguinchor Aladji Ndiaye qui, à l'image de ses autres collègues, est très remonté contre le Directeur Général de la Sonacos.

« Les propos du Directeur de la Sonacos qui veut faire croire à l'opinion que la campagne se déroule bien nous plongent dans la consternation. C'est tout le contraire qui se passe ici à Ziguinchor où les choses ne marchent pas. Et jamais je n'ai assisté à une campagne aussi catastrophique.

L'usine ne travaille pas, et tout est presque bloqué ... », martèle le vieux qui estime que la présente campagne est marquée par de nombreux disfonctionnements. Des factures impayées estimées à plus de 800 millions : c'est l'ardoise que doit la Sonacos à ces Ops si l'on en croit le responsable des Opérateurs Privés Stockeurs.

Et de déclarer : « sur un montant de un milliard deux cent millions, seuls quatre cent millions ont été épongés par la Sonacos qui avait pourtant promis de payer dans les 48 heures qui suivent le déchargement .Mais voilà depuis le 20 décembre dernier, nous avons du mal à entrer dans nos fonds ».

La présence de camions chargés de graines d'arachide devant l'usine Sonacos et dans les grandes artères de la ville de Ziguinchor illustre des difficultés dans le déchargement très lent. Mamadou Kaly Diallo, autre Opérateur Privé stockeur va même jusqu'à dire que ces camions sont devenus des « magasins » pour la Sonacos qui d'après lui serait dans l'impossibilité d'accentuer la cadence à cause du nombre réduit de personnel.

Face à cette situation, les Ops menacent de paralyser les opérations de déchargement et n'excluent pas de bloquer la Sonacos si une solution n'est pas trouvée face à ces impairs qui les plongent aujourd'hui complétement dans le désarroi total.

Autres sources de colère de ces acteurs de la campagne, ce sont les déclarations du DG de la Sonacos que les Ops jugent regrettables et inopportunes car pour Le Président des Opérateurs privés stockeurs de la région sud, ces sorties contrastent avec la réalité sur le terrain.

C'est pourquoi il exhorte le directeur de la Sonacos à plus de retenue à défaut de se taire. Entre lenteurs dans le déchargement et factures impayées, la campagne de commercialisation arachidière brille par une panoplie de disfonctionnements sur fond de difficultés dans cette partie sud du pays.

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DE L'ARACHIDE : 110 mille tonnes de graines collectées à ce jour

A ce jour, il y a 64 mille tonnes d'arachide collectées par les huiliers, soit une valeur de 15 milliards de francs Cfa. En ce qui concerne les semences, on est à un total de 28 mille tonnes et pour l'exportation il y a plus de 18 mille 238 tonnes qui ont été exportées.

Ce qui fait un cumul total de plus de 110 mille tonnes de graines collectées pour le moment par le circuit officiel. Ces informations ont été données par le directeur de l'agriculture Oumar Sané qui a été interrogé par la rédaction de Sud Quotidien.

La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré depuis le 3 décembre 2018. Un cumul de 110 mille tonnes de graines a été collecté pour le moment. C'est du moins ce qu'a fait savoir le directeur de l'Agriculture Oumar Sané qui a été interrogé hier, lundi 7 janvier par la rédaction de Sud Quotidien.

« A ce jour, il y a 64 mille tonnes collectées par les huiliers, soit une valeur de 15 milliards de francs Cfa. En ce qui concerne les semences, on est à 28 mille tonnes collectées.

Les semences écrémées sont à 5000 tonnes, ce qui fait un total de 28 tonnes et pour l'exportation, il y a plus de 18 mille 238 tonnes qui ont été exportées à ce jour, ce qui fait un cumul total de plus de 110 mille tonnes qui ont été collectées pour le moment par le circuit officiel.

Les collectes primaires entre opérateurs et producteurs vont être recensées au fur et à mesure que l'on avance dans la campagne », informe-t-il.

Selon lui, plus de 1700 points de collecte ont été mis en place sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, le directeur de l'Agriculture reconnait que tous les ponts de collecte n'ont pas démarré en même temps.

« Le point sera fait incessamment avec les opérateurs et la Cnia pour voir les points de collecte qui ne sont pas fonctionnels et en rapport avec les huiliers, changer ces opérateurs qui n'ont pas pu opérer comme il faut. Ces préoccupations sont bien notées et dans les prochains jours, il y aura des rectificatifs.

Mais sur l'étendue du territoire national, il y a beaucoup de points de collecte qui sont fonctionnels », rassure-t-il. Par ailleurs, il rappelle que l'Etat n'achète ni ne vend de l'arachide soulignant que son rôle est de mettre en place un cadre approprié pour que l'ensemble des acteurs puissent y évoluer.

« Son engagement, c'était de mettre à la disposition du système 15 milliards de francs Cfa, ce qui est déjà fait. Les 20 milliards retenus pour le mois de janvier vont être mis à la disposition de ces opérateurs », soutient-il.