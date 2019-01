Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - La Sir emprunte 378,5 milliards de Fcfa pour développer ses activités

L'entente a été annoncée le lundi 7 janvier, via un communiqué de presse publié depuis Yamoussoukro.

Africa Finance Corporation (Afc), l'institution financière de développement des infrastructures leader en Afrique, a annoncé hier dans un communiqué qu'en sa qualité de Sole Mandated Lead Arranger, elle a conclu avec succès, à Yamoussoukro, un financement de crédit d'environ 378,5 milliards de Fcfa (577 millions d'euros) avec la Société ivoirienne de raffinage (Sir).

L'apport de l'Afc à la constitution de cette ressource financière (les 378,5 milliards de F Cfa) s'élève à environ 125,8 milliards de Fcfa (192 millions d'euros).

Le crédit accordé à la Sir servira à rembourser des obligations historiques relatives à la fourniture de pétrole brut, pour proposer un emprunt sur le long terme et réduire le taux d'intérêt de l'encours de la dette, selon le communiqué de presse.

La source précise que l'emprunt est composé d'une tranche euro avec une échéance à 9 ans et d'une tranche ouest-africaine en franc CFA d'une durée de 7 ans.

La solution de financement à long terme pour le remboursement des dettes historiques cumulées libérera des ressources afin de permettre à la Sir de réaliser des investissements hautement nécessaires pour ses activités courantes, la mise à niveau de ses installations, et de ses processus de production pour être en conformité avec les normes actuelles d'émissions environnementales et développer son entreprise, contribuant ainsi à la création d'emplois.

Surtout qu'elle dispose d'une capacité installée de 3,8 millions de tonnes par an en capacité de raffinement et est actuellement la raffinerie la plus importante et la plus sophistiquée d'Afrique de l'Ouest.

Outre l'AFC, la Deutsche bank, l'Icbc Standard bank, United Bank for Africa, la NSIA bank et la Bridge bank participent à l'opération. Le conseil des prêteurs est composé des cabinets Norton Rose Fulbright et Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés.

Après avoir paraphé l'accord avec Thomas Camara, Dg de la Sir, Samaila Zubairu, P-Dg de l'Afc, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir pu jouer un rôle essentiel dans cette initiative.

Cette transaction prouve qu'il est possible d'obtenir en Afrique des programmes de financement complexes fournissant un capital à faible taux sur le long terme ; nous sommes heureux que l'Afc ait été choisie en tant que partenaire capable de promouvoir ce financement ».

Et d'ajouter : « Il est impératif de garantir des opérations fluides et durables et une viabilité commerciale à la Sir pour le développement économique du pays ».

Samaila Zubairu d'expliquer que « non seulement, la Sir est la principale entreprise de Côte d'Ivoire en termes de bilan financier et de chiffre d'affaires, mais elle est également l'un des plus importants employeurs du pays.

C'est une source de formation pour l'emploi hautement qualifié, ce qui en fait un acteur régional important en matière de renforcement des capacités sur le continent », a-t-il conclu.

Quant à Thomas Camara, Dg de la Sir, il a exprimé la satisfaction de son institution quant à l'issue favorable de cette transaction « qui a permis la conclusion d'un programme d'immobilisation nécessaire visant à améliorer les opérations de la Sir, une entreprise industrielle qui sert la Côte d'Ivoire et la sous-région d'Afrique de l'Ouest depuis de nombreuses années et pour de nombreuses années à venir ». Plusieurs autres responsables des deux parties ont participé à la rencontre dont Tariye Gbadegesin, responsable des industries lourdes chez AFC.