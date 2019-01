Sénégal: Léger renforcement de l'activité du secteur secondaire en novembre 2018

En novembre 2018, le secteur secondaire s'est légèrement consolidé de 0,5%, en variation mensuelle selon la Direction de la Prévision et des études économiques (Dpee).

Cette évolution traduit les performances, principalement, enregistrées dans la construction (+7,4%), l' « égrenage de coton et fabrication de textiles » (>100%) et les conserveries de viande et poissons (+8,6%), toutefois contrebalancées par les faibles résultats des industries extractives (-15,3%), de la fabrication de sucre (- 55,9%) et de la production énergétique (-4,1%).

Sur un an, le secteur secondaire s'est conforté de 3,8%, en novembre 2018, particulièrement porté par la construction (+12,5%), les conserveries de viande et poissons (+23,3%) et la fabrication de matériaux de construction (+12,7%). Par contre, les activités extractives se sont, singulièrement, contractées (- 27,2%), sur la période.