Afrique de l'Ouest: Forêts classées - La Côte d'Ivoire et la Guinée lancent une opération conjointe de déguerpissement

La Côte d'Ivoire et la Guinée sont déterminées à travailler ensemble pour préserver leurs aires protégées envahies par de nombreux clandestins.

A cet effet, une concertation bipartite sur la gestion transfrontalière des forêts de Teapleu et de Déré s'est tenue récemment à Lola (Guinée).

« Cette rencontre internationale visait à renforcer la protection des espaces forestiers transfrontaliers.

Il s'agissait d'échanger sur les questions liées à la délimitation des forêts transfrontalières, l'état de leur dégradation et l'harmonisation des stratégies en matière de protection et de gestion des forêts », a rappelé le lieutenant-colonel Djan Yapo Evariste, directeur régional des eaux et forêts de Man, représentant le ministre Alain Richard Donwahi.

Selon l'officier supérieur des eaux et forêts, cette concertation était nécessaire parce que les infiltrations des forêts et les occupations anarchiques sont souvent source de conflits communautaires et susceptibles de frictions entre les deux pays frères que sont la Côte d'Ivoire et la Guinée.

Ainsi deux importantes mesures ont été arrêtées à cette occasion par les participants. Ce sont: la mise en place d'une commission de délimitation et de matérialisation des limites des forêts de Déré et de Teapleu et la mise en place d'actions concertées mixtes et simultanées de surveillance et de déguerpissement.

Il est annoncé dans le cadre de la dernière mesure, une opération conjointe de déguerpissement à partir du 15 janvier 2019 à l'intérieur des deux forêts. Avant, chaque partie devra sensibiliser ses populations.