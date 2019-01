Afrique: Promotion de l'émergence en Afrique - Un sommet de haut niveau prévu au Sénégal

Le sujet sera au coeur d'une conférence internationale qui va regrouper, du 17 au 19 janvier à Dakar, la capitale sénégalaise, plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables d'institutions internationales et d'entreprises sans oublier des universitaires et experts internationaux.

La rencontre de haut niveau sera placée sous la présidence du président de la République du Sénégal, Macky Sall. En dehors du thème principal de ce sommet, à savoir« Emergence, secteur privé et exclusivité », les participants débattront à propos de l'engagement du secteur privé national, notamment dans le cadre d'un échange sur le rôle du partenariat public-privé fécond, comme condition nécessaire pour la réussite de la mise en œuvre des plans d'émergence africains.

Outre cet angle, les conférenciers traiteront aussi des modalités pour rendre l'émergence du continent plus inclusive et s'assurer qu'elle valorise les opportunités économiques des territoires. C'est pourquoi, selon les initiateurs, les discussions seront orientées autour des sous-thèmes suivants: le développement des champions nationaux pour accélérer la transformation structurelle, l'importance des partenariats publics-privés pour la valorisation des potentialités des territoires, les attentes à l'égard du secteur privé, de l'Etat et des autres acteurs pour une croissance inclusive.

En effet, l'objectif principal de cette conférence est d'approfondir le débat sur la puissance de la croissance et l'exclusivité dans les plans d'émergence en Afrique. Ceci, en incluant des projections sur le meilleur positionnement du secteur privé soutenu par de solides partenariats avec l'Etat afin de favoriser une croissance forte, résiliente, inclusive et qui améliore les potentialités de tous les territoires du continent.