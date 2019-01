Ile Maurice: Registre électoral - L'enregistrement débute cette semaine

L'enregistrement des électeurs commencera le samedi 12 janvier et prendra fin le 26 janvier. Irfan Rahman, le Commissaire électoral, a tenu une conférence de presse ce mardi 8 janvier pour donner les détails de l'exercice.

Le registre électoral est actualisé chaque année et a une validité d'un an. L'exercice coûte environ Rs 18 millions à chaque fois. L'année dernière, les 2500 officiers mobilisés pour compiler le registre électoral ont visité 375 862 maisons et ont enregistré 923 316 électeurs. «Cela fait 94,3% de la population adulte. Ce n'est pas suffisant» a fait savoir Irfan Rahman. Certes, atteindre 100% serait difficile, mais la commission sera satisfait si 99% des Mauriciens s'enregistrent.

Cependant, Irfan Rahman estime que certains ne font pas assez d'efforts et se réveillent le jour des élections. L'année dernière, les officiers ont laissé 7000 lettres pour demander aux personnes absentes de contacter la commission électorale, mais ils n'ont eu que 200 retours. Ou encore, il y a ceux qui déménagent et n'informent pas la commission de leur nouvelle adresse et de ce fait, ils ne figurent pas sur le registre.

A la fin de l'exercice, des centres d'enregistrements seront ouverts pendant 15 jours pour permettre à ceux qui ont raté le passage des officiers de figurer sur les listes.