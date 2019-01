Cote d'Ivoire: Soualiho Meité - Le Franco-Ivoirien vers l'Angleterre ?

Soualiho Meité a explosé en cette première partie de saison. Courtisé par de nombreux clubs à l'étranger, Meité a fait le choix de rejoindre l'AS Monaco à l'été 2017. Une expérience difficile pour le milieu de terrain de 24 ans qui n'a jamais rien lâché même si on ne lui a pas vraiment donné sa chance.

Un an plus tard, l'ancien du LOSC a signé au Torino. Un club où il rayonne en ce début de saison. Ce qui n'a pas échappé aux médias, qui ne cessent de l'encenser, mais aussi à quelques cadors comme l'AC Milan et l'Inter qui sont déjà sous le charme.

Le joueur franco-ivoirien a signé en faveur du Torino il y a un an et tous les gros clubs italiens s'intéressent à lui selon la Gazzetta dello Sport. En plus des meilleures formations de la Série A, Tottenham s'intéresserait de près au milieu de terrain. Soualiho Meité avait explosé en Jupiler Pro League (D1 belge) avant de partir pour Monaco et Bordeaux.