Soudan: PVP et son homologue Burundais se rencontrent

Khartoum — - Le Premier Vice-président de la République, le Lt. Gén. Bakri Hassan Saleh, et son homologue du Burundi, Gaston Sindimwo, se sont entretenus Mardi au Palais Républicain dans leurs pourparlers conjointes sur les Relations Bilatérales et les Moyens de les Renforcer plus loin dans tous les domaines d'Intérêt Commun.

Le Premier Vice-président a exprimé au cours de la séance ses remerciements à l'Invité du pays pour avoir répondu à l'Invitation qui lui avait été faite de se rendre au Soudan.

Il a présenté un Exposé Complet sur la Situation Politique et Economique au Soudan en mettant l'accent sur les Possibilités Prometteuses de Coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Pour sa part, le Premier Vice-président Burundais s'est dit confiant que le Soudan, doté de Ressources et de Richesses Considérables, pourrait surmonter tous les Défis Economiques auxquels il est actuellement confronté.

Il a salué le Rôle Pionnier joué par le Soudan dans la Solution des Problèmes du Continent Africain, en particulier ses Initiatives pour la Réalisation de la Paix et de la Sécurité en République du Sud Soudan et en République Centrafricaine (RCA).

Sindimwo a exprimé sa gratitude pour le Rôle Culturel, Educatif et Instructif joué par l'Université Internationale d'Afrique.

Le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, Osama Faysal, a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue des entretiens que le Soudan et le Burundi Coordonnaient et Coopéraient aux Niveaux Politique et Diplomatique sur toutes les Questions d'Intérêt Commun.

Il a indiqué que le Premier Vice-président du Burundi participerait à la réunion annuelle du Conseil d'Administration de l'Université Internationale d'Afrique, qui se tiendra à Khartoum.

Le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères a déclaré que le Premier Vice-président Burundais rencontrerait le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, le Jeudi.