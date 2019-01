Soudan: Al-Bachir relance l'appel aux détenteurs d'armes de regagner le pays

Khartoum — Le président de la République, comandant suprême des Forces armées le maréchal Omar Al-Bachir a réitéré l'appel aux détenteurs d'armes de regagner le pays et de coopérer avec le gouvernement pour construire le pays.

Le président Al-Bachir qui a assisté ce mardi à l'exercice final du 55e festival militaire de tir qui a été organisé au camp d'entraînement militaire au nord- de la ville Atbara a l'Etat de Nahr An-Nil, a promis de poursuivre ses efforts pour le développement des forces armées capables de vaincre tous ceux qui réfléchissent d'attaque le pays.

Le président de la République a exprimé sa joie et sa totale satisfaction devant le niveau atteint par les forces armées en termes de formation, de rééducation et d'équipement, soulignant la cohésion et les sacrifices des forces armées qui défendent la patrie depuis l'indépendance.

Il a apprécié les bonnes morales du peuple soudanais, soulignant l'accueil par le Soudan des déplacés et des refugies de plusieurs pays malgré les difficultés économiques au Soudan.

« Certains mercenaires et traitres ont réussi d'exploiter certains citoyens pour commettre des actes de sabotage », a-t-il dit, ajoutant que les forces armées sont en mesure de protéger le pays.

Il a fait l'éloge du système de défense industrielle au pays, soulignant que le Soudan a maintenant les usines les plus modernes pour la production de matériel militaire dans toute la région, et que le Soudan exporte des équipements militaires et des armes vers de nombreux pays.

Le président a salué les forces armées au Yémen et dans les territoires des deux Saintes Mosquées ainsi que la première génération de dirigeants de la défense et de dirigeants politiques soudanais ayant obtenu l'indépendance du Soudan.